Чт, 19.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Поздравление Латвии от канадского министра обороны взбудоражило соцсети

ФОТО: Ekrānšāviņš

Министр обороны Канады Харджит Саджан подготовил специальное поздравление по случаю 102-й годовщины провозглашения Латвии, сняв короткий видеоролик, на котором министра можно увидеть в футболке латвийской хоккейной команды и с хоккейной шайбой в руке.

"Я хотел бы пожелать всем латвийцам счастливого Дня независимости (...). За эти годы у нас сложились прекрасные отношения, особенно благодаря расширенному присутствию НАТО в боевой группе", - сказал министр, добавив, что солдаты боевой группы НАТО также играют в хоккей.

Министр поблагодарил Латвию за все, что она делает для канадских солдат, и снова пожелал им счастливого праздника.

В записи Саджан добавил, что ждет встречи со своим другом, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Твит министра вызвал энтузиазм многих пользователей Twitter.

Неделю назад во время "Рижской конференции" Саджан был одет в цвета латвийского флага.

"Я одет так, потому что латыши всегда фантастически меня принимали. Это меньшее, что я могу сделать", - сказал он, сожалея, что не смог лично присутствовать на конференции из-за пандемии Covid-19.

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