Поздравление Латвии от канадского министра обороны взбудоражило соцсети

Happy Independence day to our Latvian friends and allies! I look forward to our continued partnership through @NATO and on the ice 🏒 .@Pabriks, I look forward to seeing you in person again after #COVID19, my friend. 🇨🇦🇱🇻 pic.twitter.com/ezobIKtHTZ — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 18, 2020

"Я хотел бы пожелать всем латвийцам счастливого Дня независимости (...). За эти годы у нас сложились прекрасные отношения, особенно благодаря расширенному присутствию НАТО в боевой группе", - сказал министр, добавив, что солдаты боевой группы НАТО также играют в хоккей.

Министр поблагодарил Латвию за все, что она делает для канадских солдат, и снова пожелал им счастливого праздника.

В записи Саджан добавил, что ждет встречи со своим другом, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Твит министра вызвал энтузиазм многих пользователей Twitter.

Неделю назад во время "Рижской конференции" Саджан был одет в цвета латвийского флага.