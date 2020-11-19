Что необходимо знать, прежде чем размещать фото другого человека в социальных сетях?

Положение о защите данных

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают при работе с сайтами социальных сетей, - это предположение, что их деятельность не регулируется требованиями Положения о защите данных.

В некоторой степени это действительно так: хранение адресов и фотографий других людей, их использование в частной переписке или их действия в социальных сетях в личных целях не входят в эту сферу. В понятиях Положения под персональными мероприятиями подразумевается обработка персональных данных определенной, относительно небольшой группой лиц, разделяющих общие интересы, таких как семья, члены одной семьи или друзья.

Что такое личные данные?

Персональные данные - это любая информация, в том числе изображение, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу: это означает, что лицо может быть прямо или косвенно идентифицировано по имени, фамилии, идентификационному номеру, данным о местоположении, онлайн-идентификатору, физическому, физиологическому, генетическому, духовным, экономическим, культурным или социальным факторам идентичности.

Публикация в социальных сетях - это обработка личных данных?

Публикация изображений путем обеспечения их видимости и доступности для неопределенного числа лиц на сайте социальной сети считается обработкой персональных данных и, соответственно, будет регулироваться требованиями Регламента. Следовательно, для этого должно быть веское оправдание. Одним из таких оправданий может быть согласие лица, но без него также есть оправдание для публикации информации, если это касается законных интересов самого издателя или темы, представляющей общественный интерес. Даже если вы решите обрабатывать данные другого человека, это должно быть законным, справедливым и прозрачным для этого человека.

Каждое ли изображение заслуживает внимания пользователей Интернета?

Когда мы публикуем изображения в социальных сетях, мы часто чувствуем, что делаем все возможное, чтобы все увидели это изображение. Однако, незнание того, что можно нарушить права, установленные для людей, необоснованно дискриминировать человека или оклеветать его означает нарушение права на неприкосновенность частной жизни, а незнание не освобождает от ответственности.

Неосторожная публикация изображений может вызвать серьезные неприятности: письмо от Государственной инспекции данных с просьбой объяснить предпринятые действия, а в худшем случае - штраф или другое наказание. Пострадавший может обратиться в суд, если считает, что ему причинен вред.

Перед публикацией - задай себе несколько контрольных вопросов

Понять, в каких случаях размещение фотографий и других данных в социальных сетях будет нарушением правил, а в каких - нет, поможет оценивание некоторых аспектов перед публикацией.