Что необходимо знать, прежде чем размещать фото другого человека в социальных сетях?

Перед публикацией любого поста, который показывает кого-то еще, стоит подумать о том, как бы вы себя почувствовали, если бы кто-то разместил такую информацию или вашу фотографию. Отражение тревожных, забавных или пикантных ситуаций в социальных сетях мгновенно распространяется и может привлечь внимание широкой общественности. Однако стоит помнить, что информация не теряется в Интернете и что вы несете ответственность за ее распространение. Екатерина Мацука, директор Государственной инспекции данных, объясняет, на что следует обратить внимание каждому пользователю Интернета.
Положение о защите данных
Одна из наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают при работе с сайтами социальных сетей, - это предположение, что их деятельность не регулируется требованиями Положения о защите данных.
В некоторой степени это действительно так: хранение адресов и фотографий других людей, их использование в частной переписке или их действия в социальных сетях в личных целях не входят в эту сферу. В понятиях Положения под персональными мероприятиями подразумевается обработка персональных данных определенной, относительно небольшой группой лиц, разделяющих общие интересы, таких как семья, члены одной семьи или друзья.
Что такое личные данные?
Персональные данные - это любая информация, в том числе изображение, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу: это означает, что лицо может быть прямо или косвенно идентифицировано по имени, фамилии, идентификационному номеру, данным о местоположении, онлайн-идентификатору, физическому, физиологическому, генетическому, духовным, экономическим, культурным или социальным факторам идентичности.
Публикация в социальных сетях - это обработка личных данных?
Публикация изображений путем обеспечения их видимости и доступности для неопределенного числа лиц на сайте социальной сети считается обработкой персональных данных и, соответственно, будет регулироваться требованиями Регламента. Следовательно, для этого должно быть веское оправдание. Одним из таких оправданий может быть согласие лица, но без него также есть оправдание для публикации информации, если это касается законных интересов самого издателя или темы, представляющей общественный интерес. Даже если вы решите обрабатывать данные другого человека, это должно быть законным, справедливым и прозрачным для этого человека.
Каждое ли изображение заслуживает внимания пользователей Интернета?
Когда мы публикуем изображения в социальных сетях, мы часто чувствуем, что делаем все возможное, чтобы все увидели это изображение. Однако, незнание того, что можно нарушить права, установленные для людей, необоснованно дискриминировать человека или оклеветать его означает нарушение права на неприкосновенность частной жизни, а незнание не освобождает от ответственности.
Неосторожная публикация изображений может вызвать серьезные неприятности: письмо от Государственной инспекции данных с просьбой объяснить предпринятые действия, а в худшем случае - штраф или другое наказание. Пострадавший может обратиться в суд, если считает, что ему причинен вред.
Перед публикацией - задай себе несколько контрольных вопросов
Понять, в каких случаях размещение фотографий и других данных в социальных сетях будет нарушением правил, а в каких - нет, поможет оценивание некоторых аспектов перед публикацией.
- Кто будет видеть личные данные? Это правило не распространяется на фотографию, отправленную в семейном чате, или фотографию детской школы, прикрепленную к сообщению жены мужу. Однако, публикация фотографии подозрительного человека на улице в общественной группе "Стражи микрорайона" с комментарием "это, наверное, вор", может подпадать под действие Положения.
- К кому относятся данные или фотография? Если мы публикуем данные о людях, с которыми у нас есть домашние отношения, или о людях, которых мы знаем лично, это с большой уверенностью выйдет за рамки Положения. Но если речь идет о людях, которых мы раньше не видели, то можно попасть под его действие.
- Какова цель публикации данных? Одна случайная публикация больше указывает на обработку данных в личных целях, в то время как регулярное систематическое распространение данных с большей вероятностью указывает на то, что такая деятельность регулируется Положением.
- Кто публикует данные? Если это делает один человек, это приблизительно соответствует обработке в личных целях, но если данные публикуются от имени группы лиц, то регулирование, скорее всего, будет применяться Положение.
- Какое влияние может оказать публикация? Преднамеренно смеяться над людьми, даже если они являются близкими друзьями, и унижать других людей неэтично и не законно.
Ни одно из этих обстоятельств не важнее другого, и необходимо оценивать в каждом конкретном случае, являются ли действия, осуществляемые в социальных сетях, обработкой личных данных. Имейте в виду, что публикации в Facebook, Instagram и подобных платформах в основном видны неопределенному количеству пользователей сайта, если только сам публикующий не установил ограничение в настройках, что его фотографии будут видны только людям из круга его друзей.
Всегда стоит помнить - не делайте с другими того, чего вы не хотите, чтобы кто-то делал с вами. Вы вряд ли захотите, чтобы ваша фотография была опубликована в социальных сетях в нелепой, оскорбительной или иной негативной форме. Поэтому перед тем, как опубликовать фото, всегда думайте - может, лучше написать об этом забавном изображении рассказ или хотя бы закрыть лицо человека на изображении, чтобы человека нельзя было узнать.
Государственная инспекция данных развернула кампанию "Белое на черном", призывая людей признать грань между свободой слова и частной жизнью.