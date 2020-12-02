Ср, 2.12.2020
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Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
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Южная Корея оскорблена: Китай посмел заявить, что кимчи - это их национальная кухня
Суть конфликта (максимально коротко)

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters

Жители Китая и Южной Кореи перессорились из-за традиционного блюда корейской кухни. А началось все с публикаций в китайских СМИ, где утверждалось, что Китай стал мировым лидером по производству кимчи, пишет "Медуза".

Недавно Китай получил сертификат Международной организации по стандартизации, но не за кимчи, а за пао цай - маринованные овощи, часто используемые в блюдах сычуаньской кухни. После этого в соцсетях и на страницах СМИ разразился настоящий скандал: южнокорейцы принялись ругаться с китайцами, доказывая, что кимчи принадлежит только им. 

Корея уверена, что Китай таким образом пытается добиться "мирового господства".

Представители Министерства сельского хозяйства Южной Кореи заявили, что продукт, за который Китаю выдали сертификат ISO, "не имеет ничего общего" с настоящим кимчи.

Китайцы же продолжают упорно соять на своем. По их мнению, они поставляют в Южную Корею столько кимчи, что имеют полное право считать это своим национальным блюдом.

Более того, слово "кимчи" пришло из китайского языка - значит, и спорить тут не о чем.

Кимчи - острые квашеные овощи (прежде всего пекинская капуста), приправленные зеленым луком или красным перцем.

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