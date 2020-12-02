Южная Корея оскорблена: Китай посмел заявить, что кимчи - это их национальная кухня

Недавно Китай получил сертификат Международной организации по стандартизации, но не за кимчи, а за пао цай - маринованные овощи, часто используемые в блюдах сычуаньской кухни. После этого в соцсетях и на страницах СМИ разразился настоящий скандал: южнокорейцы принялись ругаться с китайцами, доказывая, что кимчи принадлежит только им.