Южная Корея оскорблена: Китай посмел заявить, что кимчи - это их национальная кухня
Жители Китая и Южной Кореи перессорились из-за традиционного блюда корейской кухни. А началось все с публикаций в китайских СМИ, где утверждалось, что Китай стал мировым лидером по производству кимчи, пишет "Медуза".
Недавно Китай получил сертификат Международной организации по стандартизации, но не за кимчи, а за пао цай - маринованные овощи, часто используемые в блюдах сычуаньской кухни. После этого в соцсетях и на страницах СМИ разразился настоящий скандал: южнокорейцы принялись ругаться с китайцами, доказывая, что кимчи принадлежит только им.
Представители Министерства сельского хозяйства Южной Кореи заявили, что продукт, за который Китаю выдали сертификат ISO, "не имеет ничего общего" с настоящим кимчи.
Китайцы же продолжают упорно соять на своем. По их мнению, они поставляют в Южную Корею столько кимчи, что имеют полное право считать это своим национальным блюдом.
Кимчи - острые квашеные овощи (прежде всего пекинская капуста), приправленные зеленым луком или красным перцем.