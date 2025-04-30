После запрета в Латвии: что думают в Эстонии о грядущем концерте Орбакайте

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, решение о включении артистки в "черный список" было принято на основании информации, предоставленной службами безопасности.

По оценке VDD, выступления лиц, поддерживающих российскую агрессию, противоречат интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать росту межэтнической напряженности в обществе.

Что касается Эстонии, концерт Кристины Орбакайте запланирован на 25 мая в концертном зале Alexela. В Министерстве культуры подтвердили, что осведомлены о предстоящем выступлении.

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"Мы в контакте с организаторами. Также была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Следовательно, концерт состоится", - заявил советник по коммуникации Министерства культуры Эстонии​Ханнус Лууре.

Организаторы подтвердили, что перед добавлением Таллинна в европейский тур Орбакайте были отправлены запросы в Министерство культуры и Департамент полиции и погранохраны.

"Ответ был следующим: артист может въезжать на территорию Эстонии и осуществлять профессиональную деятельность. Остальное - вопросы этики, которые остаются на усмотрение организатора", - заявили они.

"Со своей стороны, учитывая количество артистов, которых мы привозили в страны Балтии после начала войны - артистов, не поддерживающих действия российской стороны, - мы не видим причин, по которым госпожа Орбакайте не могла бы выступать в Таллинне", - добавили организаторы.

К моменту выхода статьи на концерт Кристины Орбакайте было продано менее половины билетов.