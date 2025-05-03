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Грипп, пневмония и другие болезни все еще опасны - важно поддерживать иммунитет!

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Витамин С - поддержка иммунитета
Здоровье весной. Иллюстративное фото
Здоровье весной. Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

Несмотря на то, что весна уже в самом разгаре, различные вирусные и бактериальные заболевания в этом году никак не хотят уходить и продолжают активно распространяться. Все еще наблюдается эпидемия гриппа, и многие люди продолжают бороться с хроническим кашлем и микоплазменной пневмонией.

Принимая во внимание, что организм после зимы ослаблен - ему не хватает и солнечного света, и витаминов - важно укреплять иммунитет. Как отмечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите, особое внимание сейчас следует уделять поддержке иммунитета - достаточному приему витаминов С и D, а также цинка.

"Хотя, глядя на календарь, хочется убрать зимнюю одежду в шкаф до следующей осени и одеться в соответствии с весеннем сезоном, все же следует помнить, что это время года - обманное. Теплые дни чередуются с гораздо более холодными и ветреными, а земля еще недостаточно прогрелась. В такое время, когда организм устал после долгой зимы, легко простудиться или подхватить какой-либо вирус - особенно в этом году, когда вирусы необычайно стойкие и все еще активны", - подчеркивает фармацевт Лайла Залите.

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Витамин С - поддержка иммунитета
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