В Splendid Palace вручат латвийскую комедийную премию "Грабли"

В этом году премия "Грабли" сменила формат. Вместо одной церемонии в столице проект превратился в турне по городам Латвии - комики выступили в Елгаве, Талси, Лиепае, Лиелварде, Добеле, Екабпилсе, Кулдиге и Валмиере.

Премия вручается уже в четвертый раз, и, как и прежде, зрители могли сами определить победителей в двух категориях - "Шутка года" и "Комик года".

На площадках тура публика видела лучших стендап-комиков Латвии и голосовала за шутки, которые звучали со сцены. Победитель в номинации "Шутка года" будет определен на сегодняшнем финале в Риге путем суммирования всех голосов, собранных по ходу турне.

На сцене выступят резиденты Comedy Latvia - Рудольф Кугренс, Эдгар Сташкевич, Калвис Троска, Янис Крейчманис, Александр Гузенко, Карлис Страутиньш и Каспар Жилинс; комики объединения Riga Stand-Up - Валтер Гравиньш, Денис Иванов, Антон Герасимов и Александр Марголин; а также представитель Borderline Comedy Джошуа Перкинс.