"Ошибка, которая стоила каждой семье 2500 евро за год". Раскрыта схема по обходу очереди в детсад

В то же время коммуникация с самоуправлением оказалась затруднительной. Только спустя несколько месяцев после того, как нарушения были выявлены, руководство Адажского края наконец пришло к выводу, что игнорировать это невозможно, так как несоответствия уже нельзя "прикрыть", и были приняты меры дисциплинарного взыскания.

Анна начала изучать принципы организации очереди после того, как ее ребенок, родившийся летом 2017 года, в этом году остался без места в муниципальном саду Strautiņš, а родившиеся в более поздние месяцы того же года и, соответственно, зарегистрировавшиеся позднее получили место в детском саду. Сравнивая данные, она пришла к выводу, что она - не единственная, чей ребенок не получил место, а очередь можно обойти.

"Все очень просто. Специалист по образованию в нашем крае - заведующая садиком, а не специалист по образованию, потому что она устраивает эти очереди. Просто обозначает критерии для этой очереди - не так, как это написано в обязательных правилах, а, например, в протоколе совета написано: принять 17 детей, которым на 1 сентября нет трех лет. Ну так же нельзя", - поясняет она.

Таким образом, несмотря на электронную очередь, список попавших детей может корректироваться по мере необходимости путем установления субъективных критериев. Это увеличило количество принятых младших детей, а старших смогли принять меньше, несмотря на то, что они стояли в очереди раньше. Например, в этом году поступили 56 детей младше ребенка Анны.

Самоуправление с Анной на контакт пошло не сразу, однако впоследствии там четко признали, что 17 детей были приняты в детсад без соблюдения процедур, установленных думой.

Последующие пояснения позволяют сделать вывод, что дума знала об этом еще в июле, когда из-за жалоб родителей непринятых детей было решено это компенсировать дополнительным набором из 20 детей, которые не попали под субъективные критерии. Однако и это не увенчалось полным успехом, так как в соответствующую возрастную группу были приняты только 14 детей из 20, а 24 ноября исполнительный директор думы возбудил дисциплинарное дело в отношении двух должностных лиц - руководителя учреждения Сандры Брейдаки и специалиста по образованию думы Инары Бриеде.

Специалист в области образования Инара Бриеде признала, что не проследила за происходящим, поскольку полагалась на опытного руководителя учреждения. Она отказалась от интервью, но в письменном объяснении заявила, что совершила человеческую ошибку и понесла наказание.

Теперь систему очередей в детский сад преобразуют и нести ответственность за набор групп будет не только глава конкретного учреждения и один руководитель в думе. Председатель думы Марис Спринджукс (LRA) говорит: "Совершенно очевидно, что нам нужно изменить модель. Прием детей будет обеспечивать комиссия, где можно избежать человеческой ошибки".

Заведующая детским садом подала ему заявление об увольнении, но он его не принял, так как доверяет ей, сообщает De facto.

Анна Афанасьева на это возражает: "Но пусть он посмотрит, например, со стороны пострадавших семей. Хорошо, г-жа Брейдака допустила ошибку. Ошибку, которая стоила каждой семье по 2500 евро за год". Названная сумма - это платеж, который семьи, дети которых не попали в муниципальный сад, должны были доплатить за частный.