Ринкевич: судя по всему, все элементы соглашения по Brexit отвечают интересам Латвии

Министр подчеркнул, что достигнутое соглашение стало хорошей новостью, многие уже назвали это событие рождественским чудом, учитывая то, насколько сложным был процесс переговоров.

Министр подчеркнул, что это соглашение все еще анализируется, но, судя по всему, все его элементы отвечают интересам Латвии.

При этом политик отметил, что последнее слово остается за правительством и комиссией Сейма по европейским делам.

Ринкевич сообщил, что дальнейший график решений по этому вопросу достаточно напряжен, так как соглашение должно быть подписано до 1 января, и у правительств 27 стран ЕС осталось меньше недели, чтобы дать согласие на подписание этого документа.

Также предстоит ратификация этого соглашения в парламенте Великобритании и Европарламенте, однако это произойдет уже в начале следующего года.

Министр объяснил, что достигнутая договоренность важна в первую очередь для предпринимателей и тех, кто имеет торговые отношения с Великобританией, ведь она предусматривает, что во многих сферах тарифы применяться не будут, что сделает торговлю взаимовыгодной.

Ринкевич подчеркнул, что у латвийских граждан, законно проживающих в Великобритании, проблем из-за Brexit возникнуть не должно, чего не скажешь о гражданах Латвии, проживающих в Великобритании незаконно.

Министр добавил, что достигнутое соглашение является скорее документом экономического и торгового характера, который регулирует основные вопросы для того, чтобы торговые отношения между ЕС и Великобританией после 1 января не пострадали.

Как сообщалось, ЕС и Великобритания в четверг во время переговоров в Брюсселе достигли соглашения об отношениях после Brexit.

"Мы подписали первое торговое соглашение о нулевых тарифах и нулевых квотах, которое когда-либо заключалось с ЕС", - говорится в заявлении британского правительства. Это соглашение является крупнейшим двусторонним торговым соглашением и охватывает торговлю, объем которой в 2019 году составил 668 млрд фунтов стерлингов.