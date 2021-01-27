27 января 2021, 10:02
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В Таллинне 26 января приведено к присяге новое правительство Эстонии: впервые в истории страны его возглавила женщина - председатель Партии реформ Кая Каллас. Это первый рекорд. Второй - в составе правительства будет сразу семь женщин!
Стоит отметить, что и президент Эстонии - женщина, Керсти Кальюлайд. Всего в составе будет 14 министров.
Выступая в парламенте страны, 43-летняя Каллас сказала, что новый кабинет станет "правительством роста". Среди главных задач - преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией.
Каллас признала, что новому правительству придется иметь дело с серьезным кризисом, но его можно использовать в качестве удобрения для будущего.
Кто такая Кая Каллас?
Кая Каллас является бывшим депутатом Европейского парламента, она входила в Альянс либералов и демократов за Европу. Женщина - дочь одного из создателей Партии реформ, бывшего премьер-министра и экс-члена Еврокомиссии Сийма Калласа.
У Каллас несколько образований:
Известно, что она знает эстонский, английский, русский, финский и французский языки.
Личная жизнь
На сегодняшний день избранником Каи Каллас является Арво Халлик - инвестиционный банкир, пишет Limon.Postimees. Это второй брак Каи, в 2002-2006 годах она была замужем за сотрудником Эстонской морской академии Роометом Лейгером.
"Это был трагический период. Развод, возможно, воспитал меня даже больше, чем то, что я стала матерью. Он сделал меня более скромной и терпеливой в жизни.
Он научил меня ценить то, что у меня уже было и что ранее я принимала как должное. Осмелюсь сказать, что развод сделал меня лучше",
- признавалась Кая в интервью журналу Kroonika.
В свою очередь, Кая и и ее нынешний супруг Арво впервые появились на публике в 2017-м на приеме у президента. На вопрос репортера газеты Õhtuleht, как они нашли друг друга с Арво, Каллас намекнула, "что их общие знакомые подсказали, что мы подходим друг другу".
У Каи также есть сын Стен. Отцом ребенка является бывший министр финансов Эстонии - Таави Вескимяги, с которым у нее были отношения в 2011-2014 годах.
Галерея: Правительство Каи Каллас принесло присягу
Видео: Церемония провозглашения нового правительства в Эстонии