В Эстонии - сразу два рекорда: премьер - женщина, а в составе правительства их сразу семь!

В Таллинне 26 января приведено к присяге новое правительство Эстонии: впервые в истории страны его возглавила женщина - председатель Партии реформ Кая Каллас. Это первый рекорд. Второй - в составе правительства будет сразу семь женщин!

Стоит отметить, что и президент Эстонии - женщина, Керсти Кальюлайд. Всего в составе будет 14 министров.

Выступая в парламенте страны, 43-летняя Каллас сказала, что новый кабинет станет "правительством роста". Среди главных задач - преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией.

Каллас признала, что новому правительству придется иметь дело с серьезным кризисом, но его можно использовать в качестве удобрения для будущего.

Кто такая Кая Каллас?

Кая Каллас ФОТО: AFP/SCANPIX

Кая Каллас является бывшим депутатом Европейского парламента, она входила в Альянс либералов и демократов за Европу. Женщина - дочь одного из создателей Партии реформ, бывшего премьер-министра и экс-члена Еврокомиссии Сийма Калласа.

У Каллас несколько образований:

Степень бакалавра в области права (некоторое время она работала адвокатом, но право на адвокатскую деятельность истекло в 2011-м).

Степень EMBA (магистр делового администрирования) в экономике.

Известно, что она знает эстонский, английский, русский, финский и французский языки. 1

Личная жизнь

На сегодняшний день избранником Каи Каллас является Арво Халлик - инвестиционный банкир, пишет Limon.Postimees. Это второй брак Каи, в 2002-2006 годах она была замужем за сотрудником Эстонской морской академии Роометом Лейгером.

"Это был трагический период. Развод, возможно, воспитал меня даже больше, чем то, что я стала матерью. Он сделал меня более скромной и терпеливой в жизни.

Он научил меня ценить то, что у меня уже было и что ранее я принимала как должное. Осмелюсь сказать, что развод сделал меня лучше", 1

- признавалась Кая в интервью журналу Kroonika.

В свою очередь, Кая и и ее нынешний супруг Арво впервые появились на публике в 2017-м на приеме у президента. На вопрос репортера газеты Õhtuleht, как они нашли друг друга с Арво, Каллас намекнула, "что их общие знакомые подсказали, что мы подходим друг другу".

У Каи также есть сын Стен. Отцом ребенка является бывший министр финансов Эстонии - Таави Вескимяги, с которым у нее были отношения в 2011-2014 годах.

Галерея: Правительство Каи Каллас принесло присягу