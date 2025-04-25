В Даугавпилсе покажут спектакль "Цена Плоти"

16 мая в 19:00 в Институте культуры New East Латвийский театр протестной культуры представит спектакль "Цена плоти". Постановка пройдет в поддержку даугавпилсского независимого медиа Chayka.lv - вырученные с продажи билетов деньги пойдут на компенсацию расходов со стороны New East и на работу редакции.
Спектакль "Цена Плоти" является зеркалом современного человеческого общества. Это история про лицемерие, насилие, власть, работорговлю и ничтожные попытки людей не замечать этого...
Что стоит за величием человека? Какую цену он платит за своё место в мировой истории? Задуматься об этом предлагает постановка. "Цена Плоти" - это сочетание пластического и драматического артхаусного театра, в котором переплетаются философские размышления о человеческом выборе и человеческой цене. Это мрачная, многослойная история, где каждый шаг героя - это отражение вечных вопросов.
Режиссер - Кай Гэ. В спектакле задействована молодая творческая группа из Риги. В ролях: Валерия Главацка, Никита Ларионовс, Никита Денисенко, Александр Хевко и Анна Томашевич.
Длительность спектакля 60 минут. Постановка рекомендуется для зрителей 18+.
Спектакль на русском языке.
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