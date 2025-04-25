В Даугавпилсе покажут спектакль "Цена Плоти"

Спектакль "Цена Плоти" является зеркалом современного человеческого общества. Это история про лицемерие, насилие, власть, работорговлю и ничтожные попытки людей не замечать этого...

Что стоит за величием человека? Какую цену он платит за своё место в мировой истории? Задуматься об этом предлагает постановка. "Цена Плоти" - это сочетание пластического и драматического артхаусного театра, в котором переплетаются философские размышления о человеческом выборе и человеческой цене. Это мрачная, многослойная история, где каждый шаг героя - это отражение вечных вопросов.