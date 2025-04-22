Кристен Стюарт сочеталась браком со своей избранницей

Стюарт и ее партнерша обменялись кольцами в воскресенье, 20 апреля, в Лос-Анджелесе. Как сообщают СМИ, свадьба состоялась дома у пары в узком кругу друзей.

Отношения девушек начались после того, как они встретились на вечеринке в 2019 году, а в 2021 году было объявлено о помолвке.

В 2024 году, выступая на радио, Стюарт сообщила, что Мейер сделала ей предложение. Тогда же актриса рассказала, какой видит свою идеальную свадьбу: без лишнего пафоса, с хорошей музыкой, вкусной едой и родными рядом.

Видео: Отношения Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Напомним, что в прошлом году Стюарт снимала в Латвии биографическую драму "Хронология воды".

Разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации Стюарт появились в 2013 году, вскоре после разрыва с ее партнером по "Сумеркам" Робертом Паттинсоном. Сама Стюарт сделала публичный каминг-аут на популярном шоу Saturday Night Live в 2017 году.

Напомним, что осенью 2024 года другая голливудская звезда, Ребел Уилсон, тоже сочеталась браком со своей девушкой - дизайнером из Латвии Рамоной Агрумой.