Из AppStore удалили приложения для "раздевания" после расследования Би-би-си

Приложения предлагают готовые "паки" для того, чтобы превратить обычную фотографию в изображение с сексуальным подтекстом. Фото: BBC

По мнению профессора Арвинда Нараянана из Принстонского центра политики в области информационных технологий, ограничение распространения приложений для "нудификации" является моральным долгом технологических компаний.

"Необходимо значительно усложнить доступ пользователей к подобным технологиям", — говорит он, подчеркивая, что регуляторы во всем мире должны запретить подобные приложения и гарантировать, что социальные сети не смогут извлекать прибыль из их рекламы.

В некоторых рекламных роликах на платформе TikTok для демонстрации того, как приложение может раздеть человека до нижнего белья, использовались фотографии звезд сериала "Игра престолов", актрис Лины Хиди и Мэйси Уильямс.

Одно из приложений использовало для рекламы фотографии актрис из "Игры престолов". Фото: BBC

Би-би-си обнаружила, что четыре подобных приложения платили за рекламу в TikTok, который на данный момент удалил эти рекламные ролики.

Однако аналогичные видео, по всей видимости, созданные аккаунтами, связанными с разработчиками приложений, по-прежнему доступны на платформе.

Представитель TikTok заявил Би-би-си, что реклама нарушала правила сервиса, запрещающие платное продвижение контента эротического характера. При этом компания не пояснила, каким образом данные рекламные ролики прошли модерацию.

Компания Apple также отреагировала на расследование Би-би-си, удалив указанные приложения из своего AppStore. Как заявили в компании, три приложения удалены "до тех пор, пока разработчики не устранят выявленные проблемы".