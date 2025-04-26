Платье дня: Эшли Грэхэм в откровенном атласном наряде

Супермодель и предпринимательница Эшли Грэхэм, которая дебютирует на Бродвее в роли Рокси Харт в знаменитом мюзикле "Чикаго", появилась на премьере в особенно сексуальном платье.
Это платье великолепно подчеркивало ее фигуру, демонстрируя уверенность Эшли в себе и элегантность.
Оно было на тонких бретелях, с корсетным верхом и облегающим силуэтом, который подчеркивал формы. Длина платья - немного ниже колен - придавала образу элегантность и классический шарм.
Эшли Грэхэм широко известна как активистка бодипозитива и одна из первых моделей plus size, украсивших обложку журнала Vogue.
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