Платье дня: Эшли Грэхэм в откровенном атласном наряде

Это платье великолепно подчеркивало ее фигуру, демонстрируя уверенность Эшли в себе и элегантность.

Оно было на тонких бретелях, с корсетным верхом и облегающим силуэтом, который подчеркивал формы. Длина платья - немного ниже колен - придавала образу элегантность и классический шарм.

Эшли Грэхэм широко известна как активистка бодипозитива и одна из первых моделей plus size, украсивших обложку журнала Vogue.

Фото: AP/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

Фото: AP/Scanpix