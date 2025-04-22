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Королевская семья на пасхальной службе. Почему не было принцессы Уэльской?

Королевская семья на пасхальной службе.
Королевская семья на пасхальной службе. Фото: SIPA/Scanpix

Принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Кэтрин, а также их дети - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - второй год подряд не посещают в числе королевской семьи ежегодную пасхальную службу. Почему?

Принц Уильям, его супруга Кэтрин и их дети принц Джордж (11), принцесса Шарлотта (9) и принц Луи (6) в этом году не присоединились к королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле на ежегодной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Королевская семья на пасхальной службе
Королевская семья на пасхальной службе Фото: SIPA/Scanpix

Это уже второй год подряд, когда Уильям и Кейт с детьми пропускают традиционную пасхальную службу. В 2024 году Кейт объявила, что у нее диагностирован рак, и семья праздновала в закрытом режиме, пропуская встречи с остальными членами королевской семьи.

Карл III с супругой Камиллой
Карл III с супругой Камиллой Фото: SIPA/Scanpix
Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис Фото: SIPA/Scanpix

В этом году принц и принцесса Уэльские решили провести пасхальные выходные в своем загородном доме в Норфолке вместе с детьми, наслаждаясь школьными каникулами, сообщают некоторые СМИ.

На службе присутствовали другие члены королевской семьи: принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс, принц Эдвард и его супруга Софи, герцогиня Эдинбургская, принц Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон и их дочери - принцесса Евгения и принцесса Беатрис.

Принцесса Евгения
Принцесса Евгения Фото: SIPA/Scanpix
Королевская семья на пасхальной службе
Королевская семья на пасхальной службе Фото: SIPA/Scanpix

Уильям и Кейт были не единственными, кто пропустил пасхальную службу в этом году. Сын принцессы Анны Питер Филлипс, ее дочь Зара Тиндалл и ее муж Майк Тиндалл, а также дочь Эдварда и Софи леди Луиза также отсутствовали.

Галерея: Королевская семья на пасхальной службе

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