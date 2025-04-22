Королевская семья на пасхальной службе. Почему не было принцессы Уэльской?

Принц Уильям, его супруга Кэтрин и их дети принц Джордж (11), принцесса Шарлотта (9) и принц Луи (6) в этом году не присоединились к королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле на ежегодной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Королевская семья на пасхальной службе Фото: SIPA/Scanpix

Это уже второй год подряд, когда Уильям и Кейт с детьми пропускают традиционную пасхальную службу. В 2024 году Кейт объявила, что у нее диагностирован рак, и семья праздновала в закрытом режиме, пропуская встречи с остальными членами королевской семьи.

Карл III с супругой Камиллой Фото: SIPA/Scanpix

Принцесса Беатрис Фото: SIPA/Scanpix

В этом году принц и принцесса Уэльские решили провести пасхальные выходные в своем загородном доме в Норфолке вместе с детьми, наслаждаясь школьными каникулами, сообщают некоторые СМИ.

На службе присутствовали другие члены королевской семьи: принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс, принц Эдвард и его супруга Софи, герцогиня Эдинбургская, принц Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон и их дочери - принцесса Евгения и принцесса Беатрис.

Принцесса Евгения Фото: SIPA/Scanpix

Королевская семья на пасхальной службе Фото: SIPA/Scanpix

Уильям и Кейт были не единственными, кто пропустил пасхальную службу в этом году. Сын принцессы Анны Питер Филлипс, ее дочь Зара Тиндалл и ее муж Майк Тиндалл, а также дочь Эдварда и Софи леди Луиза также отсутствовали.

Галерея: Королевская семья на пасхальной службе