В прошлом году в Латвии четыре матери убили своих новорожденных детей

Согласно данным Госполиции, в прошлом году в стране зарегистрировано 78 убийств и покушений на убийство, что на три больше, чем годом ранее. Из 55 зарегистрированных в прошлом году убийств 52 были совершены на бытовой почве. В 2019 году было зарегистрировано 41 убийство, в 2018 году - 55, в 2017 году - 50, а в 2016 году - 51.
В прошлом году раскрыто 64 убийства и покушения на убийство.
По словам Рукса, в основном насилие совершается под воздействием алкоголя, в приступе гнева, ненависти или ревности.
"В прошлом году констатировано очень плохое явление - убийство матерями своих новорожденных детей. Было четыре таких случая", - сообщил Рукс, добавив, что
обстоятельства этих убийств были разными, но все они были связаны с нестабильным психоэмоциональным состоянием женщин - проблемами социализации, адаптации или депрессивными состояниями.