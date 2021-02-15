В прошлом году в Латвии четыре матери убили своих новорожденных детей

Согласно данным Госполиции, в прошлом году в стране зарегистрировано 78 убийств и покушений на убийство, что на три больше, чем годом ранее. Из 55 зарегистрированных в прошлом году убийств 52 были совершены на бытовой почве. В 2019 году было зарегистрировано 41 убийство, в 2018 году - 55, в 2017 году - 50, а в 2016 году - 51.