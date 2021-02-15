Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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В прошлом году в Латвии четыре матери убили своих новорожденных детей

ФОТО: NTRdesign/shutterstock.com

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 55 убийств, в том числе четыре убийства новорожденных детей их матерями, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Согласно данным Госполиции, в прошлом году в стране зарегистрировано 78 убийств и покушений на убийство, что на три больше, чем годом ранее. Из 55 зарегистрированных в прошлом году убийств 52 были совершены на бытовой почве. В 2019 году было зарегистрировано 41 убийство, в 2018 году - 55, в 2017 году - 50, а в 2016 году - 51.

В прошлом году раскрыто 64 убийства и покушения на убийство.

По словам Рукса, в основном насилие совершается под воздействием алкоголя, в приступе гнева, ненависти или ревности.

"В прошлом году констатировано очень плохое явление - убийство матерями своих новорожденных детей. Было четыре таких случая", - сообщил Рукс, добавив, что

обстоятельства этих убийств были разными, но все они были связаны с нестабильным психоэмоциональным состоянием женщин - проблемами социализации, адаптации или депрессивными состояниями.

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