Кандидат в мэры Риги прогнозирует, как долго проработает коалиция

Потенциальные разногласия между партнерами он оценил как положительное явление, поскольку "часто истина рождается где-то посередине".

"До сих пор все партнеры демонстрировали конструктивный подход и стремление добиться наилучших результатов", - отметил Клейнбергс.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что партнеры по коалиции будут отстаивать его идеи, а он - их идеи, Клейнбергс подчеркнул, что готов защищать те идеи, по которым достигнута общая договоренность, даже если изначально это были не его предложения.

"Я уверен, что все партнеры одинаково понимают, что рижане дали нам второй шанс. Если мы их подведем, третьего шанса, думаю, уже не будет", - сказал кандидат в мэры.

Как сообщалось, на прошлой неделе соглашение о формировании коалиции в Рижской думе подписали "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список". У новой коалиции будет 34 голоса из 60.