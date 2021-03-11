Умер создатель аудиокассеты Лу Оттенс

По словам дочери изобретателя, его не стало 6 марта - он скончался в своем доме в провинции Северный Брабант на юге страны.

Лу Оттенс родился в 1926 году. Отучившись на инженера, в 1952 году он начал работу в компании Philips, где позже возглавил департамент разработки новых продуктов. Именно под его руководством был разработан первый портативный магнитофон Philips.

На Берлинской выставке электроники 1963 года Оттенс представил первую компакт-кассету с магнитной лентой. Технология в момент стала новым стандартом для записи и проигрывания аудио.

За все время в мире продано более 100 миллиардов аудиокассет.