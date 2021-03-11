Чт, 11.03.2021
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Умер создатель аудиокассеты Лу Оттенс

В возрасте 94 лет скончался голландский инженер Лу Оттенс, который изобрел аудиокассету, сообщает "Медуза" со ссылкой на Pitchfork.

По словам дочери изобретателя, его не стало 6 марта - он скончался в своем доме в провинции Северный Брабант на юге страны.

Лу Оттенс родился в 1926 году. Отучившись на инженера, в 1952 году он начал работу в компании Philips, где позже возглавил департамент разработки новых продуктов. Именно под его руководством был разработан первый портативный магнитофон Philips.

На Берлинской выставке электроники 1963 года Оттенс представил первую компакт-кассету с магнитной лентой. Технология в момент стала новым стандартом для записи и проигрывания аудио.

За все время в мире продано более 100 миллиардов аудиокассет.

Позже, в 1979 году Оттенс также принимал участие в разработке нового типа аудионосителя - компакт-диска CD. Официально технология была представлена в 1982 году, и точно также стала новым стандартом звукозаписи. Компакт-дисков по всему миру продано в два раза больше, чем аудиокассет - больше 200 миллиардов.

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