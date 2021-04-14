Ср, 14.04.2021
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В среду ожидается мокрый снег

Мокрый снег. ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

В среду, 14 апреля, в Латвии будет облачно, местами возможен мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В западных и центральных регионах страны днем небо прояснится, на юго-востоке ожидается дождь, утром возможен мокрый снег.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, температура воздуха составит +5…+10 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

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