В среду ожидается мокрый снег
В среду, 14 апреля, в Латвии будет облачно, местами возможен мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В среду, 14 апреля, в Латвии будет облачно, местами возможен мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В западных и центральных регионах страны днем небо прояснится, на юго-востоке ожидается дождь, утром возможен мокрый снег.
Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, температура воздуха составит +5…+10 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +5…+7 градусов.