Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака

"После долгих размышлений и работы над отношениями мы приняли решение завершить наш брак", - говорится в заявлении пары, которое Гейтс опубликовал в Twitter.

"За 27 лет брака мы вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара", - написал он.

Гейтс познакомился с Мелиндой в конце 1980-х годов, когда та пришла работать в Microsoft.

В 2000 году пара основала благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс и пожертвовала туда часть своего значительного состояния.