Пт, 7.05.2021
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Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

На раскопках в России взорвался снаряд времен войны. Среди погибших - подросток

Снаряд. Иллюстративный снимок. ФОТО: Lääne päästekeskus

Мальчик 2005 года рождения и мужчина 1961 года рождения погибли при взрыве боевого снаряда времен Второй мировой войны на месте раскопок в Волгоградской области России, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и администрацию региона.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, несчастный случай произошел примерно в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района - именно в этом месте проводились раскопки силами участников поискового отряда "Память". В отряд входили 12 человек, среди них - четверо подростков 2004-2005 годов рождения.

"Во время мероприятий на высоте "Огуречная" с отметкой 154,2 сдетонировал боевой снаряд времен Великой Отечественной войны", - сообщили в СК. Мужчина и подросток, находившиеся рядом,  получили травмы, несовместимые с жизнью.

После происшествия губернатор Волгоградской области приостановил в регионе работу поисковых отрядов до поступления особых распоряжений.

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