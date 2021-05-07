На раскопках в России взорвался снаряд времен войны. Среди погибших - подросток

Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, несчастный случай произошел примерно в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района - именно в этом месте проводились раскопки силами участников поискового отряда "Память". В отряд входили 12 человек, среди них - четверо подростков 2004-2005 годов рождения.

"Во время мероприятий на высоте "Огуречная" с отметкой 154,2 сдетонировал боевой снаряд времен Великой Отечественной войны", - сообщили в СК. Мужчина и подросток, находившиеся рядом, получили травмы, несовместимые с жизнью.