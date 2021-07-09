У Tet - новый председатель правления. Что о нем известно?

С 4 декабря 2020 года Татарчук работал председателем правления и исполняющим обязанности главного исполнительного директора компании, а ранее почти 10 лет был членом правления и главным директором по технологиям.

Отбор кандидатов

Для отбора кандидатов была привлечена международная компания по подбору персонала Amrop, отбор проводился путем прямого привлечения кандидатов в Балтии и Скандинавии.

Как сообщил председатель совета Tet Клавс Васкс, по окончании процесса совет компании единогласно принял решение о назначении назначить Улдиса Татарчука, который не только проявил себя ранее, но и предоставил убедительную концепцию будущего развития предприятия.

"Tet всегда был первопроходцем, знакомя латвийское общество и предпринимателей с новейшими решениями в области технологий. Предприятие продолжит этот курс, развиваясь и за пределами Латвии", - сказал новый руководитель предприятия.

До Tet

До Tet Татарчук работал председателем правления предприятия Citrus Solutions, руководил региональным бизнесом в "Bite Latvija" и занимал должность председателя правления G4S. Он получил степень магистра управления бизнесом в Рижской школе бизнеса, а с 2014 года является членом совета European Telecommunications IT Society (ETIS).

Работу в правлении Tet продолжат директор департамента по человеческим ресурсам и рабочей среде Ингрида Роне, коммерческий директор Густс Музикантс и главный финансовый директор Гинтс Буковскис.