"Брак - союз между мужчиной и женщиной": CVK зарегистрировала проект об определении понятия семьи

Если бы за один год были бы собраны 155 000 подписей, а далее Сейм бы принял эти поправки без каких-либо существенных изменений, то в референдуме по ним не было бы необходимости. Если в такой ситуации Сейм не примет эти поправки, по ним следует провести референдум.

Kustība Dzīvesbiedri aicina cilvēkus nepiedalīties šajā parakstu vākšanā, jo tie klaji izslēdz ne tikai viendzimumu ģimenes, bet arī pretējā dzimuma ģimenes, kas nav laulājušās, — dzīvesbiedri (@dzivesbiedri) July 29, 2021

В ассоциации Asociācija Ģimene A ранее сообщали, что председатель правления Latvijas vīra biedrība Андар Игнацс представил в ЦИК законопроект о проведении референдума или народном голосовании "Об укреплении концепции семьи в Конституции".

Статью 110 Конституции предлагается изложить в следующим образом:

"110. Государство защищает и поощряет брак - союз между мужчиной и женщиной - и семью, основанную на браке, родстве или усыновлении. Государство защищает права ребенка, включая право расти в семье на основе мать-женщина и отец-мужчина - право и свобода воспитывать детей в соответствии со своими религиозными и философскими убеждениями.

Государство, в частности, оказывает помощь детям-инвалидам и их опекунам, детям, лишенным родительской опеки или жертвам насилия, многодетным семьям, а также матерям и отцам, которые воспитывают детей без второго родителя".

Un tiesvedībām pret vecākiem, kas nav nodrošinājuši šīs tiesības. Sāku krāt naudu — Inese Vaivare (@vaivarei) July 29, 2021

Эти поправки теперь требуют подписи около 155 000 избирателей. Если эти подписи будут собраны, но Сейма не примет эти изменения без существенных изменений, то этот проект изменения Конституции будет вынесен на референдум.

Закон предусматривает несколько способов сбора подписей избирателей. Подписи можно собирать в электронном виде, используя портал www.latvija.lv или другую онлайн-систему, выбранную для этой цели инициативной группой.