Известно, при въезде из каких стран не придется соблюдать самоизоляцию

Невакцинированные жители не должны будут соблюдать самоизоляцию при прибытии в Латвию из Чехии, Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Ватикана.

Данные SPKC показывают, что 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 115,2, а неделю назад он составлял 85,1.

В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе достиг 334,4 (293,7 неделей ранее). В свою очередь, показатель в Литве увеличился с 254,5 до 288,4.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, обязательно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если тест повторяется на седьмой день и дает отрицательный результат. Результат теста должен быть записан в сертификате тестирования. Самоизоляцию могут не соблюдать лица, имеющие сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от Covid-19.