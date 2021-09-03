Известно, при въезде из каких стран не придется соблюдать самоизоляцию

Невакцинированные жители не должны будут соблюдать самоизоляцию при прибытии в Латвию из Чехии, Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Ватикана.
Данные SPKC показывают, что 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 115,2, а неделю назад он составлял 85,1.
В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе достиг 334,4 (293,7 неделей ранее). В свою очередь, показатель в Литве увеличился с 254,5 до 288,4.
При въезде в Латвию из страны, где 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, обязательно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если тест повторяется на седьмой день и дает отрицательный результат. Результат теста должен быть записан в сертификате тестирования. Самоизоляцию могут не соблюдать лица, имеющие сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от Covid-19.
Самоизоляцию могут не соблюдать дети в возрасте до 12 лет (до 1 сентября 2021 года - также другие несовершеннолетние), путешествующие со взрослыми, на которых не распространяется требование самоизоляции. Однако в таких случаях дети в течение 10 дней после прибытия из страны с высоким показателем заболеваемости коронавирусом не должны иметь тесных контактов с людьми вне своего домохозяйства, посещать массовые мероприятия, детские группы и пользоваться общественным транспортом.