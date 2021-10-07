Чт, 7.10.2021
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BadComedian пришел к выводу, что сериал "Игра в кальмара" переоценили

ФОТО: кадр из видео /коллаж RUS TVNET

Сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) уже несколько недель бьет все рекорды и стала хитом платформы Netflix. Зрители в восторге и от сюжета, и от актерской игры, но только не знаменитый блогер Евгений Баженов (BadComedian). Об этом пишет StarHit.ru.

BadComedian в отличие от большинства посмотревших не остался покоренным оригинальностью сюжета. Он назвал проект вторичным и посредственным.

"Я оцениваю его не очень хорошо, в отличие, наверное, от большинства людей. Меня он так сильно не впечатлил. Это не ужаснейший сериал в истории ни в коем случае. Просто мне кажется, во многом он вторичен", - цитирует блогера портал.

BadComedian высоко оценил сюжетные повороты и актерскую игру, но раскритиковал финал. Евгений считает, что создатели слили концовку, из-за чего все девять часов, потраченные на просмотр, стали казаться ему бессмысленными: "Все обесценивается после того, как на девятом часу просмотра ты знакомишься с концовкой этого сериала".

Баженов заметил, что он не в восторге от происходящего и хайпа тоже.

Напомним, последний раз BadComedian раскритиковал лента Данилы Козловского "Чернобыль". Блогер снял огромный обзор на картину, который был положительно воспринят публикой.


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