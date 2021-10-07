BadComedian пришел к выводу, что сериал "Игра в кальмара" переоценили

BadComedian в отличие от большинства посмотревших не остался покоренным оригинальностью сюжета. Он назвал проект вторичным и посредственным.

"Я оцениваю его не очень хорошо, в отличие, наверное, от большинства людей. Меня он так сильно не впечатлил. Это не ужаснейший сериал в истории ни в коем случае. Просто мне кажется, во многом он вторичен", - цитирует блогера портал.

BadComedian высоко оценил сюжетные повороты и актерскую игру, но раскритиковал финал. Евгений считает, что создатели слили концовку, из-за чего все девять часов, потраченные на просмотр, стали казаться ему бессмысленными: "Все обесценивается после того, как на девятом часу просмотра ты знакомишься с концовкой этого сериала".

Баженов заметил, что он не в восторге от происходящего и хайпа тоже.