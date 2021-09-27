Главный кинокритик российского YouTube - BadComedian: от стендапа до скандальных обзоров

Тем временем кинокритики не всегда согласны с мнением Баженова и считают его ролики больше сатирой, а не критикой, называя их отдельным жанром. Хотя и сам Баженов изначально не причислял себя к критикам, об этом говорит название его канала - BadComedian.

Андрей Гореликов из издания "Искусство кино" писал, что BadComedian - это пророк революции на YouTube: "Человек, реакционный в своих позициях, парадоксально оказался в эстетическом авангарде, поскольку форма, как известно, и есть содержание. В этом смысле Баженов - такая же национальная гордость, какой был Павел Дуров с его отечественными проектами, и он пошел гораздо дальше своих предшественников. Вопрос в том, не случится ли с ним то, что произошло с Дуровым - не останется ли он в гордом одиночестве, отвергнув одну культуру и не сумев навязать свою? Теоретически Баженову могут грозить козни обиженных старых киношников, однако опаснее для него самому постареть и забронзоветь до того, как за ним придут другие. А если они появятся - государственному кинематографу и корыстным продюсерам придется ответить чем-то поинтереснее, чем старые сказки да новые судебные иски".

Кинокритик Антон Долин тоже не относится к Баженову серьезно: "Тебя могут не уважать никакие авторитеты в области киномышления, но обожать миллионы подписчиков, как это произошло с BadComedian. Успех Баженова, Аронсона и Ямпольского совсем разного порядка, их невозможно сравнивать, они существуют в разных реалиях. Это то же самое, что сравнивать успех "Трансформеров" с "Танцующей в темноте". Что из них "успешнее"? Если говорить о каком-то месте в истории кино и влиятельности, то, конечно, Триер успешнее".