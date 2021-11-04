Людям со слабым иммунитетом может понадобиться четвертая прививка

Он рассказал, что сейчас собираются данные с целью понять, каким людям в будущем может понадобиться четвертая доза.

"Говоря о четвертой дозе, мы понимаем, что могут быть пациенты, которые особенно слабо защищены от вируса. Известно, что пациентам с иммуносупрессией (слабым иммунитетом - прим. ред.) уже советуют получать третью прививку, и не исключено, что таким пациентам, которые слабо реагируют на вакцинацию, четвертая доза может быть необходима уже сейчас", - пояснил Кавалери.

Он говорит, что EMA ожидает получить доказательства, которые позволят разработать рекомендации о том, стоит ли и кому делать четвертую прививку.