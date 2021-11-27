Когда ты видел его, ты видел смерть: нацистский монстр Амон Гет

Амон Гет родился в Вене и уже в 17 лет вступил в молодежную нацистскую группу. В 19 лет он стал членом националистической военизированной организации, а в 1930 году, в 22 года, - нелегальной нацистской партии Австрии. В том же году от вступил в ряды СС.

В Германию из Австрии Гет убежал после того, как был обвинен в преступлениях, связанных со взрывчаткой. Вышестоящие нацистские офицеры оценили доверие Гета нацистам, осыпали его личными похвалами и приняли в войска СС. В 1939 году у Гета родился сын, но по непонятным причинам меньше чем через год он умер. Гет стал примерным офицером и получил возможность принять участие в операции СС, целью которой было уничтожение более двух миллионов польских евреев. Назначение командиром концлагеря Плашов стало пиком его карьеры.

Условия жизни заключенных в Плашове Гет быстро сделал невыносимыми и ужасающими. Заключенный считался везунчиком, если ему удавалось выжить в лагере более четырех недель. Коллективные наказания стали регулярными, а пытки и убийства - ежедневными.

В 1943 году, например, в самый святой день еврейского года, Йом Кипур, Гет с другими солдатами СС выгнал из бараков 50 еврейских мужчин и там же их застрелил. Часто заключенных публично вешали. Выживший в концлагере Моше Бейский, позже судивший Адольфа Эйхмана, вспоминал один эпизод: