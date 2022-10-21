Сейчас, когда Россия стала потенциальной угрозой для всего цивилизованного мира, как никогда стали актуальны вопросы о безопасности стратегических и гражданских объектов и возможностях служб реагировать в чрезвычайной ситуации. Вызванные человеческой халатностью, технологическими ошибками и стечением обстоятельств катастрофы происходили во все времена. Серию статей о крупнейших катастрофах прошлого TVNET начинает разговором с журналистом Гайтисом Грутупсом, который в свое время исследовал историю катастроф Латвии и в 2001 году получил почетное звание "Цицерона в области исследовательской журналистики" за серию книг и статей "Катастрофы века в Латвии".