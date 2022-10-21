Сейчас, когда Россия стала потенциальной угрозой для всего цивилизованного мира, как никогда стали актуальны вопросы о безопасности стратегических и гражданских объектов и возможностях служб реагировать в чрезвычайной ситуации. Вызванные человеческой халатностью, технологическими ошибками и стечением обстоятельств катастрофы происходили во все времена. Серию статей о крупнейших катастрофах прошлого TVNET начинает разговором с журналистом Гайтисом Грутупсом, который в свое время исследовал историю катастроф Латвии и в 2001 году получил почетное звание "Цицерона в области исследовательской журналистики" за серию книг и статей "Катастрофы века в Латвии".

Все началось со статьи, в которой я хотел исследовать, почему 12 января 1969 года в Елгаве на улице Райня, 9, произошел взрыв природного газа, в котором погиб 41 человек, в том числе жена моего брата и их сын в возрасте год и семь месяцев. Брат был одним из 8 человек, которые выбрались с пятого этажа и выжили. Он был тяжело травмирован - на похороны жены вышел из больницы под расписку. Мне тогда было десять лет, но с течением времени это событие из памяти не исчезло, как и вопрос, почему так произошло.