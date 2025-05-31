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Сб, 31.05.2025
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Sergejs Tihomirovs
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Эти ошибки в Египте могут стоить вам свободы и здоровья

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Что строго запрещено в Египте и за что придется заплатить штраф, если вы это не соблюдаете? Чего следует избегать при первой же возможности, чтобы не попасть в больницу, если вы отправитесь плавать или заниматься дайвингом в Красном море? Я собрала самую ценную информацию, которую вам нужно знать, отправляясь в Египет, основываясь на моем реальном опыте путешествий.

Когда я писала эту статью, я подумала о том, насколько элементарно я представляла себе мир и его устройство до сих пор - если мы можем свободно жить в Европе, то и в странах Востока не о чем беспокоиться.

Оказалось, что это не так!

Никто не будет диктовать вам правила, но если вы их нарушите, текст "Я не знал" не спасет вас от штрафа, тюрьмы или больницы.

На момент написания этой статьи я насчитала как минимум три правила, которые я нарушила, посещая Египет, и, честно говоря, в отношении одного - хорошо, что меня не поймали, потому что тогда пришлось бы заплатить солидный штраф, о втором - мне повезло, что я вообще осталась жива...

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