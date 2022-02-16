"До 150 евро в час". Как молодежь зарабатывает на социальных сетях

Это было хобби, но стало работой. Считаю, что это такая черта поколения Z – зарабатывать на любимом деле. Работа SMM-специалиста довольно сложная и включает в себя сразу несколько профессий. Это человек-оркестр, который является и маркетологом, и копирайтером, и дизайнером.

А что по деньгам? Сейчас у меня есть договоренность о количестве материала, который я должна делать за неделю. Например, одно из требований - пять постов в неделю и один сторис в день. И за выполнение всех обязанностей ежемесячно я получаю фиксированную зарплату. Работая на неполную ставку, по 2-4 часа в день, я получаю больше средней зарплаты в Латвии. Ты сам хозяин своего времени и заработка, ты можешь сразу брать несколько проектов – поэтому SMM и популярен среди молодежи. Однако нередко всплывает минус этой работы – добавляются обязанности, о которых не было договоренности, и отдельно они никак не оплачиваются.

Валерия Дюбянова (20), копирайтер, SMM-специалист

Валерия Дюбянова ФОТО: Из личного архива

Все началось с любви к буквам. Я мечтала стать журналистом или кем-то, кто с помощью текста доносит до людей информацию. Очень долго искала себя и как зарабатывать на любимом деле.

Позже моя подруга из сферы SMM предложила мне поработать. Мне понравилось, и мою работу хорошо оценили.

Однако я поняла, что надо обучиться этому посерьезнее, и взяла полуторамесячный курс за 350 евро у российского копирайтера Надежды Сокирской, называющей себя ведущим специалистом в стране. Уже в тот же вечер я нашла необходимую сумму.

Помимо курса, моя подруга объяснила все нюансы SMM-сферы, и так я начала немного зарабатывать на этом деле. У меня был долгий и тяжкий путь поиска клиентов. Было и так, что меня кинули на деньги, но сейчас я вполне неплохо нахожу разные проекты.

А что по деньгам? Расценки в SММ могут быть примерно такие: Контент-план [план того, какие публикации будут создаваться для блога работодателя] на месяц – 30-50 евро ;

; Один рекламный пост – 10 евро ;

; 3-4 поста в неделю и советы по тому, как улучшить профиль бренда – 200 евро в месяц. Однако расценки в SMM очень сильно меняются в зависимости от клиента. Например, одна компания в сфере юриспруденции предлагала мне 700 евро за 3-4 поста в неделю. Помимо своего заработка, я получаю процент от работы дизайнера, с которым вместе сотрудничаю.

На данный момент SMM – это хобби, поскольку я еще не так много зарабатываю, но в дальнейшем я хочу сделать SMM своей работой, которая будет полностью меня обеспечивать.

Милана Курбатова (21), SMM-специалист, таргетолог

Милана Курбатова ФОТО: Из личного архива