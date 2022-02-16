"До 150 евро в час". Как молодежь зарабатывает на социальных сетях

В связи с быстрым развитием социальных сетей появляется все больший спрос на людей, которые работают в этой сфере. Их называют SMM-специалистами. Особенно это направление интересно молодежи, поэтому мы поговорили с ребятами из Латвии и Финляндии, работающими в социальных сетях, чтобы узнать, что такое SMM, как они к этому пришли и сколько можно заработать в такой нише.
Что такое SMM?
Простыми словами SMM (Social media marketing) – это коммуникация брендов в социальных сетях с коммерческой целью. Изначально этими соцсетями были Facebook и Instagram. Сейчас в качестве SMM-платформы появился еще и TikTok. "SMM позволяет быть "ближе" к аудитории, взаимодействовать с ней, и поэтому бренды поняли, что им стал нужен человек, который будет вести их соцсети", – рассказывает SMM-специалист Виктория Ткаченко (23).
Виктория Ткаченко (23), SMM-специалист
Мне было 19 лет, и мой SMM-путь начался с того, что я создала аккаунт своей школы в Instagram. Я смотрела бесплатные вебинары, YouTube и, помимо всего, занималась фотографией. Еще 5 лет назад социальные сети не были нацелены на коммерческие профили, и поэтому SMM даже и не было. Тогда я делала то, что могла – старалась создавать интересные публикации на своей странице в социальной сети.
Я считаю, что если ты начинаешь с нуля, то для освоения этой профессии нужны курсы. В Латвии, к сожалению, SMM-направление развито не так сильно, как в России и на Западе, поэтому про здешние курсы я даже и не думала. Однако мне повезло – я смогла обойтись тем, что училась на рекламе, понимала принципы маркетинга и занималась фотографией.
Это было хобби, но стало работой. Считаю, что это такая черта поколения Z – зарабатывать на любимом деле. Работа SMM-специалиста довольно сложная и включает в себя сразу несколько профессий. Это человек-оркестр, который является и маркетологом, и копирайтером, и дизайнером.
А что по деньгам?
Сейчас у меня есть договоренность о количестве материала, который я должна делать за неделю. Например, одно из требований - пять постов в неделю и один сторис в день. И за выполнение всех обязанностей ежемесячно я получаю фиксированную зарплату. Работая на неполную ставку, по 2-4 часа в день, я получаю больше средней зарплаты в Латвии.
Ты сам хозяин своего времени и заработка, ты можешь сразу брать несколько проектов – поэтому SMM и популярен среди молодежи. Однако нередко всплывает минус этой работы – добавляются обязанности, о которых не было договоренности, и отдельно они никак не оплачиваются.
Валерия Дюбянова (20), копирайтер, SMM-специалист
Все началось с любви к буквам. Я мечтала стать журналистом или кем-то, кто с помощью текста доносит до людей информацию. Очень долго искала себя и как зарабатывать на любимом деле.
Позже моя подруга из сферы SMM предложила мне поработать. Мне понравилось, и мою работу хорошо оценили.
Однако я поняла, что надо обучиться этому посерьезнее, и взяла полуторамесячный курс за 350 евро у российского копирайтера Надежды Сокирской, называющей себя ведущим специалистом в стране. Уже в тот же вечер я нашла необходимую сумму.
Помимо курса, моя подруга объяснила все нюансы SMM-сферы, и так я начала немного зарабатывать на этом деле. У меня был долгий и тяжкий путь поиска клиентов. Было и так, что меня кинули на деньги, но сейчас я вполне неплохо нахожу разные проекты.
А что по деньгам?
Расценки в SММ могут быть примерно такие:
Контент-план [план того, какие публикации будут создаваться для блога работодателя] на месяц – 30-50 евро;
Один рекламный пост – 10 евро;
3-4 поста в неделю и советы по тому, как улучшить профиль бренда – 200 евро в месяц.
Однако расценки в SMM очень сильно меняются в зависимости от клиента. Например, одна компания в сфере юриспруденции предлагала мне 700 евро за 3-4 поста в неделю. Помимо своего заработка, я получаю процент от работы дизайнера, с которым вместе сотрудничаю.
На данный момент SMM – это хобби, поскольку я еще не так много зарабатываю, но в дальнейшем я хочу сделать SMM своей работой, которая будет полностью меня обеспечивать.
Милана Курбатова (21), SMM-специалист, таргетолог
Получилось так, что в SMM я пришла с помощью папы. В свои 55 лет он понял, что надо создавать блог для продвижения своего бизнеса, и нашел себе SMM-человека. В это время он начал активно предлагать мне вести свой блог и даже купил курсы, чтобы я обучилась этому делу, но мне все это было чуждо и не особо интересно. Однако потом во время месячного карантина и полной скуки я решила попробовать пройти подаренные мне курсы, которые длились три месяца. Туда входили не только принципы маркетинга, но и психология. Мне понравилось, и спустя два года я прошла уже четыре больших курса и несколько коротких. Считаю, что в каждом деле нужен наставник.
А что по деньгам?
Очень многие несерьезно относятся к работе SMM-специалиста и думают, что это не должно хорошо оплачиваться.
Я заметила, что в Латвии все говорят про 300 евро в месяц за полный набор услуг SMM. На мой взгляд, эта цифра должна быть ближе к 700 евро.
Если говорить о расценках на какие-то отдельные SMM-услуги, то, например, упаковка профиля [создание с нуля или редактирование основной информации о бренде на его главной странице в социальной сети] может стоить 70 евро. У меня такая работа занимает примерно три часа.
К SMM нельзя относиться как к хобби. Я бы не смогла зарабатывать, если бы для меня это было хобби. Даже вести свой личный блог – это как работа.
Ксения Сенкова, 24 (Финляндия), маркетолог
Я училась на международном бизнесе, где было много курсов, из которых больше всего привлек маркетинг. Так же меня интересовала фотография и другое творчество, и я понимала, что в SMM я могу совместить все свои увлечения.
Чтобы обучиться этому ремеслу, я ходила на практику в разные места, старалась развивать блоги компаний. Никаких курсов на тот момент не было.
Рынок SMM в Финляндии развивается очень медленно и отличается тем, что там не уделяют такого внимания содержанию текстов и оформлению, как, например, в России. Еще одна проблема в том, что у нас не хватает SMM-специалистов, хотя спрос на них очень высок.
Для меня это как хобби и работа одновременно. Это сфера, где можно зарабатывать хорошие деньги, а также это огромное пространство для реализации творческого потенциала.
А что по деньгам в Финляндии?
Если это маркетинговая компания, то за создание одного поста вместе с картинкой берут 70-80 евро. У фрилансеров такая же услуга будет стоить начиная от 50 евро. Если оплата почасовая, то берут от 50 до 150 евро в час.
Средний фиксированный месячный заработок за SMM-работу – 800 евро плюс 24% налога. В работу обычно входит публикация 2 постов в социальных сетях, два сторис и ответы на запросы клиентов.
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Несмотря на то, что герои этого материала – только девушки, не стоит заблуждаться и думать, что SMM – это сугубо женская профессия. Как отметила Милана, для этой работы требуются и представители противоположного пола. Это объясняется тем, что компании, которым необходимо продвигать блог, очень разные. Например, строительные предприятия наверняка представляют больший интерес для парней, чем для девушек. Милана также привела в пример своего парня, который тоже занимается SMM-работой и клиент которого сейчас – барбершоп.
Подведя итог, можно сказать, что на фоне активного развития соцсетей SMM-профессия пользуется большим спросом. Из-за разнообразия направлений, творчества и возможности свободного графика она особенно интересна молодежи.