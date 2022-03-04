Тимати: "Меня проклинают, желают смерти мне, моей семье, родным и близким"

"Меня проклинают, желают смерти мне лично, моей семье, родным и близким. Из обращений о помощи и дискуссий о происходящей ситуации в достаточно тактичной форме высказываний за неделю, все это превратилось в угрозы и бесконечный поток ненависти, хотя я не являюсь профессиональным политиком или государственным деятелем.

В отличие от многих наших "селебов" не имеющих своей позиции, в панике ищущих какую бы формулировку по выгоднее подобрать, что бы своей жопой усидеть на всех стульях, у меня она есть, была и будет четкой в отношении своей Страны.

Я был, есть и буду гражданином России", - указала артист.

Он отметил, что родился и прожил всю жизнь в городе Москва. Он всем сердцем любит свою страну и любить ее не перестанет ни при каких условиях.

"Я никогда не стеснялся и никогда не буду стесняться того, что я гражданин России, хоть по национальности я далеко не славянин. Я и есть носитель и часть культурного кода своей страны и даже если весь мир от меня отвернется им быть не перестану!" - подчеркнул он

Он также высказался в отношении Украины: "Я абсолютно понимаю почему вы мне все это пишите, и что на самом деле происходит внутри вашей страны. Не хочу углубляться в десятки исторических фактов, которые привели к тому, что сейчас происходит - это просто бесполезно. Но те, кто действительно разбираются в новейшей истории и геополитике, четко понимают чье это мощнейшее лобби, и кто это все это финансировал".

Тимати заметил, что сейчас ситуация кажется неисправимой. Он объяснил, что это "вынужденная мера принятая руководством его страны в ответ на ряд действий принятых годами ранее другими руководствами".

Он указал, что ни в коем случае не оправдываю военные действия: "Ни у одной войны не может быть оправданий и ни одна жизнь невинного человека, этого не стоит. Я до сих пор не могу поверить что у тех кто хотел это спровоцировать, все-таки получилось. Все это закончится, но никто ничего не забудет, кто то очень долго, кто-то навсегда".

Тимати добавил, что он очень любил и любит Украину, а также людей там. Он сожалеет что народы "вот так столкнули" и "мы не смогли найти компромисс".

"Я никогда не испытывал к вам ненависти и никогда ее испытывать уверен не буду. Мы безусловно вообще в разных условиях смотрим на вещи сейчас, поэтому понимания я в вас не найду и вы моего наверное не ищите тоже. Кто в чем правильно сейчас себя проявил и как поступил, рассудит только история. Мне искренне очень жаль что все это происходит и именно так", - написал он.

Тимати объяснил, что сегодня каждый представляет свою страну и ее сторону. Он призвал найти компромисс. Артист указал, что не надо "слать на*уй наш корабль", ведь это лишь приведет к тому, что они ответят тем же. Так решения не найти.

"Чем раньше мы поймем, кому на самом деле все это выгодно, и кто нас столкнул лбами, тем раньше мы все это прекратим", - подытожил он.