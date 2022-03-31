Проекты кохезии ЕС - для новых навыков и более благоприятной среды

Уже сейчас известно, что в 2030 году самыми востребованными будут специалисты в таких профессиях, которые сегодня даже не существуют и не имеют названия. Именно поэтому работники уже сегодня могут воспользоваться поддержкой Фонда кохезии, чтобы научиться внедрять удаленную работу в компаниях, проконсультироваться по вопросам использования дополненной реальности, узнать, как создать архитектуру рабочей среды или организовать команды, состоящие из людей и роботов. Больше о самых востребованных профессиях будущего можно узнать в этой статье.

В ближайшие годы возникнет потребность не только в освоении новых профессий, но и в развитии индивидуальных навыков и личных качеств. Аналитическое мышление, готовность учиться, креативность, лидерство и умение использовать новые технологии откроют дверь к процветанию. 10 самых важных навыков для успешной жизни в Европе будущего рассмотрены в этой статье.

Большая часть населения ЕС уже осознает новую реальность, неотъемлемой частью которой станет непрерывное обучение и смена профессии. И Латвия не исключение. 1 марта Государственное агентство развития образования (VIAAS) объявило о том, что прием заявок на обучение в рамках 7-го раунда проекта Фонда ЕС по образованию взрослых "Повышение профессиональной компетенции занятых лиц" завершился с наибольшим количеством заявок, полученных до сих пор. Агентство получило более 36 000 заявок, что на 43% больше по сравнению с предыдущим раундом. Наибольший интерес как в Риге, так и в регионах был к программам обучения в сфере бизнеса, информационных технологий и строительства. Подробнее читайте здесь.

Значимые перемены грядут в сфере образования, когда машины и компьютерные решения заменят учителей. Европейская комиссия думает об использовании роботов в образовании, и с этой целью в прошлом году была создана специальная экспертная группа для определения возможностей использования новых технологий и искусственного интеллекта в обучении людей. Группа из 25 экспертов является частью Плана действий по цифровому образованию на 2021-2027 годы. Европейское образовательное пространство, целью которого является развитие сотрудничества между государствами-членами для дальнейшего повышения качества и инклюзивности национальных систем образования и обучения, поможет ЕС принять роботизацию. Европейское образовательное пространство соответствует целям, изложенным в Next Generation EU, плане восстановления ЕС после Covid-19. Подробнее об использовании роботов в образовании читайте здесь.

Чтобы понять истинный масштаб вклада политики кохезии ЕС, достаточно взглянуть на новую онлайн-платформу ЕС Cohesio, которая объединяет информацию о более чем полутора миллионах проектов. Они реализуются в 27 государствах-членах с 2014 года и получают финансирование из Европейского фонда регионального развития (ERAF), Фонда кохезии и Европейского социального фонда (ESF). За этот период в Латвии было реализовано 2102 проекта - 235 в Курземе, 233 в Земгале, 325 в Пририжье, 832 в Риге, 257 в Видземе и 283 в Латгале. На карте показано местоположение каждого проекта, а нажав на синее кольцо, можно получить подробную информацию о каждой выполненной работе - период реализации, программа, общий бюджет и софинансирование ЕС, а также достаточно полное описание проекта.

В свою очередь, свои знания относительно вклада ЕС в инфраструктуру стран-членов можно проверить, пройдя тест о самых амбициозных проектах политики кохезии (сплочения) ЕС.

Статья создана в рамках проекта #RītdienasEs. Проект реализован при финансовой поддержке Европейского союза.