Знаете ли вы, где реализуются такие проекты политики кохезии (или сплочения) ЕС, как строительство "умного газопровода", и какие столицы свяжет линия скоростного поезда, который преодолеет 715 километров менее чем за 3 часа? Пройдите тест и узнайте, как много вы знаете о самых амбициозных проектах политики сплочения ЕС!