10 навыков, которые к 2025 году понадобятся каждому европейцу

Всемирный экономический форум (WEF) определил 10 навыков и качеств, которыми должен обладать каждый экономически активный человек в 2025 году для полноценного участия в рынке труда.

1. Аналитическое мышление и инновации

Хотя в Европе высокообразованное население в сравнении с остальным миром, удручающее большинство людей - наемные работники. Их родители, бабушки и дедушки также работали на кого-то и выполняли определенные задачи, а учебные заведения готовили этих людей к тому, чтобы они стали частью рабочей силы. В результате в Европе сотни миллионов людей следуют чужим инструкциям и редко проявляют инициативу по улучшению жизни и рабочих процессов. В эпоху, когда выполнение многих функций все чаще берут на себя интеллектуальные машины, будет расти спрос на сотрудников, способных оценивать обстоятельства, анализировать ситуации и принимать взвешенные решения. Способность к инновациям будет цениться особенно высоко, и эти навыки необходимо развивать изо всех сил.

2. Готовность и способность к обучению

Часть сегодняшних взрослых когда-то с радостью бросили свой школьный портфель в угол комнаты после последнего школьного экзамена и больше никогда не брали в руки учебник, но у их детей и внуков больше не будет такой привилегии. Им придется постоянно осваивать новые навыки, даже в пожилом возрасте, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому с самого раннего возраста они должны привыкнуть к мысли, что им придется учиться не только 9 или 12 лет в школе, но и всю жизнь. Тот, кто разработает более эффективные способы получения знаний, может рассчитывать на большие возможности в будущем.

3. Решение комплексных проблем

Сегодняшних сотрудников можно сравнить с маленькими винтиками в большой машине, каждый из которых выполняет определенную функцию. В будущем эту нишу займут машины, а люди поднимутся на ступеньку выше. Другими словами, в наши обязанности будет входить присмотр за машинами и работа с тем, что они напортачили, а также разрешение непредвиденных ситуаций. Это повысит спрос на умение решать проблемы. Прагматично, без стресса и эффективно. В этой области действительно есть возможности для роста.

4. Критическое мышление

Критическое мышление, или способность оценивать информацию и принимать собственные решения, невзирая на внешнее давление, - чрезвычайно важный навык. Особенно в информационном обществе, где необъективная информация обрушивается на нас со всех сторон. Например, телевизионная реклама, обещающая ощущение полного счастья после покупки одного-единственного товара. Критическое мышление также чрезвычайно важно в профессиональной деятельности, когда речь идет об оценке партнеров, перспектив нового продукта или о поиске подходящих людей для работы.

5. Креативность, оригинальность и инициативность