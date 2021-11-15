Пн, 15.11.2021
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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

10 навыков, которые к 2025 году понадобятся каждому европейцу

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Утверждение о том, что мы живем в быстро меняющуюся эпоху, уже стало избитым клише. Но это правда. Предыдущие поколения могли освоить одну профессию в юном возрасте и зарабатывать ею на жизнь до конца своих дней, а сегодняшние студенты, скорее всего, будут работать по специальностям, которых на данный момент даже не существует.

Поэтому способность учиться на протяжении всей жизни и развитие личных качеств характера играют все более важную роль в жизни людей. Во многих областях это становится даже более важным, чем конкретные профессиональные навыки, поскольку последние дают лишь краткосрочные преимущества. А вот способность и желание учиться позволяют постоянно расширять карьерные горизонты.

Учитывая новые обстоятельства и увеличение продолжительности жизни населения, а следовательно, и продолжительности трудовой деятельности, Европейская комиссия определила обучение на протяжении всей жизни как одну из важнейших социальных проблем. Исследование, проведенное по заказу Европейского союза консалтинговой компанией McKinsey, показало, что 94 миллиона европейцев нуждаются в переподготовке, чтобы их навыки соответствовали требованиям современного рынка труда. По этой причине политика кохезии ЕС выделяет значительные средства на обучение людей всех возрастов. Для Латвии на образование, навыки и обучение на протяжении всей жизни в программный период 2021-2027 годов, кроме национального софинансирования, выделено 317 млн евро из Европейского социального фонда (ESF) и 215 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ERAF). Это означает, что большая часть населения страны сможет повысить свою квалификацию в самых разных областях. Но что именно следует изучать?

Всемирный экономический форум (WEF) определил 10 навыков и качеств, которыми должен обладать каждый экономически активный человек в 2025 году для полноценного участия в рынке труда.

1. Аналитическое мышление и инновации

Хотя в Европе высокообразованное население в сравнении с остальным миром, удручающее большинство людей - наемные работники. Их родители, бабушки и дедушки также работали на кого-то и выполняли определенные задачи, а учебные заведения готовили этих людей к тому, чтобы они стали частью рабочей силы. В результате в Европе сотни миллионов людей следуют чужим инструкциям и редко проявляют инициативу по улучшению жизни и рабочих процессов. В эпоху, когда выполнение многих функций все чаще берут на себя интеллектуальные машины, будет расти спрос на сотрудников, способных оценивать обстоятельства, анализировать ситуации и принимать взвешенные решения. Способность к инновациям будет цениться особенно высоко, и эти навыки необходимо развивать изо всех сил.

2. Готовность и способность к обучению

Часть сегодняшних взрослых когда-то с радостью бросили свой школьный портфель в угол комнаты после последнего школьного экзамена и больше никогда не брали в руки учебник, но у их детей и внуков больше не будет такой привилегии. Им придется постоянно осваивать новые навыки, даже в пожилом возрасте, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому с самого раннего возраста они должны привыкнуть к мысли, что им придется учиться не только 9 или 12 лет в школе, но и всю жизнь. Тот, кто разработает более эффективные способы получения знаний, может рассчитывать на большие возможности в будущем.

3. Решение комплексных проблем

Сегодняшних сотрудников можно сравнить с маленькими винтиками в большой машине, каждый из которых выполняет определенную функцию. В будущем эту нишу займут машины, а люди поднимутся на ступеньку выше. Другими словами, в наши обязанности будет входить присмотр за машинами и работа с тем, что они напортачили, а также разрешение непредвиденных ситуаций. Это повысит спрос на умение решать проблемы. Прагматично, без стресса и эффективно. В этой области действительно есть возможности для роста.

4. Критическое мышление

Критическое мышление, или способность оценивать информацию и принимать собственные решения, невзирая на внешнее давление, - чрезвычайно важный навык. Особенно в информационном обществе, где необъективная информация обрушивается на нас со всех сторон. Например, телевизионная реклама, обещающая ощущение полного счастья после покупки одного-единственного товара. Критическое мышление также чрезвычайно важно в профессиональной деятельности, когда речь идет об оценке партнеров, перспектив нового продукта или о поиске подходящих людей для работы.

5. Креативность, оригинальность и инициативность

Это еще одна болезненная и актуальная проблема рабочей силы в Европе. Долгосрочные работники подавляют свою креативность и инициативу, потому что вынуждены следовать строгим должностным инструкциям в крупных корпорациях и государственных администрациях. И зачем ломать голову, если вам платят за то, что вы хорошо делаете свою работу. Но через десятилетие творческий подход станет еще более важным, поскольку каждому придется думать о том, как использовать технологические возможности для своего преимущества перед конкурентами.

6. Лидерство и социальное воздействие

Банальные социальные сети уже наглядно показали, как быстро может измениться статус человека, если у него есть возможность влиять на выбор других людей. Даже школьники за несколько лет прошли путь от никому не известных подростков до всемирно признанных авторитетов в Instagram, YouTube и на других платформах, зарабатывающих миллионы евро. Компании будут все больше ценить сотрудников, способных мобилизовать и вовлечь своих коллег. Особенно в виртуальной среде, где традиционные методы укрепления командного духа менее эффективны.

7. Использование технологий

В этом, кажется, никого уже не нужно убеждать. Если работник не умеет пользоваться компьютером и интеллектуальными устройствами, у него мало надежд на хорошо оплачиваемую работу. Основное различие между настоящим и будущим будет заключаться в том, что технологий будет становиться все больше и больше, а освоение их будет еще более интенсивным.

8. Дизайн технологий и программирование

Да, как бы это ни не нравилось представителям гуманитарных наук, программирование, даже на базовом уровне, скоро станет таким же обычным делом, как сегодня работа с офисными программами. Даже если вам не придется самому программировать, вам по крайней мере нужно будет понять, как это работает, чтобы вы могли согласовать свою работу с требованиями программистов. Трудно было бы ожидать иного, учитывая количество деловой и развлекательной активности, которая происходит в цифровой среде.

9. Стрессоустойчивость и гибкость

Нелегко контролировать себя, когда имеешь дело с людьми, которые высокомерны или воспринимают элементарные вещи в штыки. Но насколько вы должны быть стрессоустойчивы, работая с машиной, которая совершенно не реагирует на ваши действия, однако оснащена зачатками искусственного интеллекта? Поэтому можно предсказать, что в ближайшем будущем каждый из нас пройдет хотя бы один курс, чтобы научиться не позволять гневу "закипать" до взрывного уровня.

10. Аргументация, решение проблем и генерирование идей.

Эти навыки не новы. Они уже требуются почти каждому офисному сотруднику и торговому представителю. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы все больше и больше людей должны будут уметь отстаивать свое мнение и выдвигать идеи, полезные для компании.

ФОТО: Пресс-фото

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.


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