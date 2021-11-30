Уже через 10 лет детей будут учить роботы-учителя

С привлечением роботов будет решена также проблема нехватки учителей, которая актуальна не только в Латвии. К тому же появится возможность проводить занятия в небольших группах, а не по 20-25 человек, и уделять больше времени каждому ученику. Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что в настоящее время учитель на уроке не может уделить даже несколько минут каждому ребенку индивидуально.

Рабочая группа по роботизации

Использование роботов в образовании также рассматривается на уровне Европейской комиссии. Этим летом она создала специальную экспертную группу для изучения возможностей использования новых технологий и искусственного интеллекта в обучении людей. Группа из 25 экспертов работает в рамках Плана действий по цифровому образованию на 2021-2027 годы.

Европейское образовательное пространство, целью которого является развитие сотрудничества между государствами-членами для дальнейшего повышения качества и инклюзивности национальных систем образования и обучения, поможет внедрить роботизацию в Европейском союзе (ЕС). Европейское образовательное пространство соответствует целям Next Generation EU по восстановлению экономики Европейского союза для поддержания стран, на которые негативно повлияла пандемия Covid-19. Благодаря этому плану Евросоюз должен выйти из кризиса и двигаться к современной и более устойчивой Европе, готовой к цифровому и "зеленому" переходу.

Европейское учебное пространство призвано разработать комплексный подход к мероприятиям ЕС в области образования и обучения и создать подлинное европейское пространство обучения, от которого выиграют все заинтересованные стороны - и те, кто учится, и те, кто преподает, и учебные заведения.

Школы должны продолжать дигитализацию

Роботизация также стоит на повестке дня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в своем последнем докладе Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots выделила три важные области цифрового образования - искусственный интеллект, роботы и блокчейн.

"Искусственный интеллект, блокчейн и роботы обладают мощным потенциалом для ускорения развития Европы и поддержки образования следующего поколения профессионалов. Образование очень насыщено данными, которые можно оптимизировать и анализировать для совершенствования этих систем, а новые решения позволяют обновить классные комнаты и учебные заведения и быть более восприимчивыми к будущим инновациям", - говорится в отчете.

В нем четко сказано, что школы должны использовать уроки, полученные за последний год, для выявления недостатков и поиска цифровых решений для улучшения своего образовательного предложения. Проведенный Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) за два года до пандемии опрос TALIS показал, что только половина учителей разрешает использовать технологии в учебных проектах. В нынешних условиях ожидается, что все больше педагогов будет обращаться к цифровым инновациям, поскольку невозможно оптимизировать технологии для обучения, не поставив учителя в центр этого процесса. И, возможно, самое непосредственное влияние окажет скоординированное использование технологий в классе. Интеграция цифровых технологий и инноваций в образовании позволяет учителям получать и обеспечивать обратную связь в режиме реального времени, помогая также справляться с различными задачами и подходами к обучению.

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