Вт, 30.11.2021
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Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Уже через 10 лет детей будут учить роботы-учителя

primary education, friendship, childhood, technology and people concept - group of happy elementary school students with smartphones and backpacks sitting on bench outdoors ФОТО: Shutterstock

Как бы вы отреагировали, если бы 1 сентября вашего маленького ученика, который неуверенно переступает порог класса с букетом цветов в руках, тепло поприветствовал человекоподобный робот? И не только пригласил сесть за парту, но и в течение года преподавал различные предметы.

Если в большинстве стран мира это звучит как сценарий научно-фантастического фильма, то для финских детей это уже реальность. В школе города Тампере на юге Финляндии человекоподобный робот Элиас работает уже три года, помогая учителю и иногда заменяя его. Например, во время урока иностранного языка он в течение примерно 15 минут диктует ученикам новые слова.

Сегодня "родственники" Элиаса работают в нескольких учебных заведениях и стали настоящими полиглотами, способными обучать воспитанников 23 различным языкам. Они никогда не устают, всегда правильно произносят слова, не смеются над ошибками детей и никогда не теряют терпения. Они способны адаптироваться к темпу обучения, выбранному ребенком. Более того, обучение с роботом вызывает у учеников восторг, потому что это нечто необычное и в то же время вписывается в представление о современной школе для детей, растущих в технологической среде. Говоря иными словами - это практически идеальный учитель.

Помощь учителям

Конечно, искусственному интеллекту еще предстоит пройти долгий путь развития, прежде чем научиться отвечать на все вопросы, которые задают дети, и полностью заменить человека, но движение в сторону автоматизированного обучения уже происходит. В значительной степени это обусловлено вызванным глобальной пандемией массовым дистанционным обучением, которое вынуждает детей учиться самостоятельно и не зависеть от присутствия учителя. Роботы прошли испытания не только в Финляндии. В Европе, Японии и Сингапуре Thymio, Lexi, Elias, Pepper, Nao, Anastasia, Kaspar и другие роботы побывали в классах. Швейцарские ученые, одни из самых преданных разработчиков образовательных роботов в Европе, считают, что через 10-15 лет умные машины будут играть важную роль в системе образования, сообщает Swissinfo.ch. К тому времени уже будут доступны виртуальные педагоги, которые смогут считывать эмоции ребенка по выражению лица или даже по активности мозга и подстраиваться под его настроение.

С привлечением роботов будет решена также проблема нехватки учителей, которая актуальна не только в Латвии. К тому же появится возможность проводить занятия в небольших группах, а не по 20-25 человек, и уделять больше времени каждому ученику. Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что в настоящее время учитель на уроке не может уделить даже несколько минут каждому ребенку индивидуально.

Рабочая группа по роботизации

Использование роботов в образовании также рассматривается на уровне Европейской комиссии. Этим летом она создала специальную экспертную группу для изучения возможностей использования новых технологий и искусственного интеллекта в обучении людей. Группа из 25 экспертов работает в рамках Плана действий по цифровому образованию на 2021-2027 годы.

Европейское образовательное пространство, целью которого является развитие сотрудничества между государствами-членами для дальнейшего повышения качества и инклюзивности национальных систем образования и обучения, поможет внедрить роботизацию в Европейском союзе (ЕС). Европейское образовательное пространство соответствует целям Next Generation EU по восстановлению экономики Европейского союза для поддержания стран, на которые негативно повлияла пандемия Covid-19. Благодаря этому плану Евросоюз должен выйти из кризиса и двигаться к современной и более устойчивой Европе, готовой к цифровому и "зеленому" переходу.

Европейское учебное пространство призвано разработать комплексный подход к мероприятиям ЕС в области образования и обучения и создать подлинное европейское пространство обучения, от которого выиграют все заинтересованные стороны - и те, кто учится, и те, кто преподает, и учебные заведения.

Школы должны продолжать дигитализацию

Роботизация также стоит на повестке дня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в своем последнем докладе Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots выделила три важные области цифрового образования - искусственный интеллект, роботы и блокчейн.

"Искусственный интеллект, блокчейн и роботы обладают мощным потенциалом для ускорения развития Европы и поддержки образования следующего поколения профессионалов. Образование очень насыщено данными, которые можно оптимизировать и анализировать для совершенствования этих систем, а новые решения позволяют обновить классные комнаты и учебные заведения и быть более восприимчивыми к будущим инновациям", - говорится в отчете.

В нем четко сказано, что школы должны использовать уроки, полученные за последний год, для выявления недостатков и поиска цифровых решений для улучшения своего образовательного предложения. Проведенный Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) за два года до пандемии опрос TALIS показал, что только половина учителей разрешает использовать технологии в учебных проектах. В нынешних условиях ожидается, что все больше педагогов будет обращаться к цифровым инновациям, поскольку невозможно оптимизировать технологии для обучения, не поставив учителя в центр этого процесса. И, возможно, самое непосредственное влияние окажет скоординированное использование технологий в классе. Интеграция цифровых технологий и инноваций в образовании позволяет учителям получать и обеспечивать обратную связь в режиме реального времени, помогая также справляться с различными задачами и подходами к обучению.

ФОТО: Пресс-фото

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.


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