Бесконечное обучение и смена профессий - новая реальность рынка труда

В целом видно, что инвестиций в обучение взрослых - недостаточно: страны-члены ЕС инвестируют в среднем 0,5% ВВП в переквалификацию и повышение квалификации взрослого населения по сравнению с 4,6% ВВП в образование в целом. Координация образовательных проектов также является сложной задачей, поскольку обязанности обычно распределяются между министерствами, уровнями и конкретными должностными лицами.

В свете этих проблем Совет ЕС в конце прошлого года открыл новую европейскую программу обучения взрослых. Она направлена на радикальное увеличение количества и разнообразия обучения, доступного для взрослых, к 2030 году. Это означает, что у граждан появится возможность не только выучить новый язык или усовершенствовать навыки работы с компьютером, но и полностью сменить сферу деятельности во время пенсионного возраста.

Эти проекты обучения на протяжении всей жизни будут реализовываться через программы, фонды и инструменты политики сплочения ЕС, такие как Erasmus +, Европейский социальный фонд плюс (ESF +), Европейский фонд адаптации к глобализации для перемещенных рабочих, Фонд восстановления и устойчивого развития, Фонд справедливого перехода, InvestEU, инструменты технической помощи и другие. Так, уже в 2025 году планируется, что не менее 47% взрослых в возрасте 25-64 лет будут проходить хотя бы один курс обучения в год. К 2030 году доля посещающих курсы должна увеличиться до 60%.

Уже видны первые результаты. 1 марта Государственное агентство развития образования (VIAA) сообщило, что прием заявок на обучение в рамках 7-го тура проекта обучения взрослых фондов ЕС "Повышение профессиональной компетентности занятых лиц" завершился с наибольшим до сих пор количеством заявок. Агентство получило более 36 000 заявок, что на 43% больше, чем в предыдущем раунде проекта. Наибольший интерес как в Риге, так и в регионах вызывают образовательные программы в сфере бизнеса, информационных технологий и строительства.

Всего заявки поступили от 27 726 жителей, из них 30% подали заявки больше чем на одну образовательную программу. Наибольшее количество заявок было получено по программам повышения квалификации, наиболее популярными из которых были садово-ландшафтное планирование, методы дигитализации и публикации информации, дигитальный маркетинг. Другие востребованные программы включают административные и секретарские услуги, продажу и управление недвижимостью, фото- и видео-основы разработки и маркетинга цифровых продуктов, а также анализ инвестиций на фондовом рынке для оценки личных инвестиций.

В 7 туре обучения было предложено почти 800 образовательных программ. Для совершенствования существующих или приобретения новых знаний, переподготовки или получения более высокой квалификации работники могли подавать заявки на обучение по 10 востребованным рынком труда отраслям – бизнес, финансы, бухгалтерия и управление; производство электронного и оптического оборудования и информационные технологии; строительство; металлообработка, машиностроение; транспорт и логистика; энергетика; деревообрабатывающая промышленность; полиграфия и медиатехнологии; химическая промышленность; сфера дизайна и креативных индустрий. Обучение по образовательным программам начнется в ближайшие месяцы.

Подать заявку на образовательные программы мог любой работающий или самозанятый житель Латвии в возрасте от 25 лет и до неограниченного возраста, в том числе молодые родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком с сохранением работы, и работающие пенсионеры, а также лица с альтернативным статусом. Каждый рабочий может пройти обучение два раза в течение проекта. На этом этапе обучения можно было подать заявку на обучение по двум образовательным программам, но одновременно можно будет обучаться только по одной образовательной программе.

Целью проекта фондов ЕС "Повышение профессиональной компетентности занятых лиц", или обучения взрослых является повышение профессиональной компетентности работающих лиц с целью своевременного устранения несоответствия квалификации рабочей силы спросу на рынке труда, повышения конкурентоспособности работников и повышения производительности труда. Его финансируют Европейский социальный фонд и Латвия, которые в течение семи лет инвестировали до 31 декабря 2023 года более 46 миллионов евро.