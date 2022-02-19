10 профессий, которые будут наиболее востребованы в 2030 году

3. Дизайнер умного дома

Уже сегодня во многих домах есть робот-пылесос, стиральная машина с дистанционным управлением и тому подобные умные решения. С годами их будет становиться больше и появится спрос на специалистов, которые смогут соединить все оборудование в одну сеть и заставить их общаться друг с другом. Такие специалисты будут даже более востребованы, чем дизайнеры интерьеров.

4. Консультант по дополненной реальности

Два года назад тысячи людей научились пользоваться Zoom и другими инструментами видеосвязи. Однако впереди нас ждут новые вызовы, связанные с разнообразными виртуальными пространствами, инструментами проецирования голограмм и другими решениями дополненной реальности. Они будут использоваться для обучения, работы и развлечений, поэтому работать с ними придется практически всем. Соответственно, нужны будут люди, которые будут обучать использованию таких программ.

5. Архитектор рабочей среды

В постпандемическом мире многие вещи будут пересмотрены, в том числе рабочая среда. Больше внимания будет уделяться вопросам здоровья, что может привести к дистанцированию рабочих мест в помещении, установке прогулочных зон и другим улучшениям, которые повысят благосостояние работников. Комфортная среда будет очень важна для привлечения рабочей силы, поэтому борьба за лучших архитекторов рабочей среды обещает быть жесткой.

6. Аудитор алгоритмов

Дигитализация - неизбежная часть будущего, и мы все чаще передаем задачи компьютеризированным машинам, которые работают на основе заранее созданных алгоритмов. К сожалению, они не всегда обеспечивают эффективную деятельность. Поэтому потребуются специалисты, которые смогут проанализировать эти алгоритмы и предложить улучшения.

7. Детектив данных

Анализ данных - еще одна очень быстро развивающаяся область. Продуктовые магазины уже сейчас могут извлекать информацию о любимых продуктах каждого покупателя из карт лояльности клиентов, объемах их покупок и, соответственно, рекомендовать потенциально интересные новые продукты. Детективы данных в новом десятилетии будут иметь действительно широкое поле деятельности и практически неограниченные возможности получения прибыли, так как их услуги будут нужны многим.

8. Предсказатель киберкатастроф

Поскольку в следующем десятилетии человеческая жизнь будет организована в цифровом формате, кибербезопасность будет иметь гораздо большее значение, чем сегодня. В результате возникнет потребность в сотрудниках, способных не только предотвращать киберкатастрофы, но и своевременно их предвидеть. Опережающие действия защитят от проблем и убытков размером в миллиарды евро.

9. Архитектор по предотвращению наводнений

Одной из редких востребованных профессий в физическом мире будет архитектор по предотвращению наводнений. По мере усиления глобального потепления и таяния ледников уровень воды в морях и реках будет повышаться, и потребуется укрепить берега. Как это когда-то сделали Нидерланды. Именно архитекторы по предотвращению наводнений создадут самые значимые инженерно-технические сооружения 21 века, спасая от затопления целые села и города.

10. Руководитель человеко-машинной команды

Управлять коллективом из большого количества человек непросто. Но насколько сложно возглавить команду, состоящую не только из людей, но и из роботов? Руководители человеко-машинной команды будут посредниками между людьми и роботами, обеспечивая их идеальное сотрудничество. Эти специально подготовленные профессионалы будут одинаково хорошо понимать человеческую психологию и принципы робототехники, чтобы сочетать лучшее из них в продуктивной работе.

Готовясь к требованиям будущего рынка труда, Европейский союз уже сейчас финансирует ряд онлайн-курсов обучения для людей всех возрастов. В период планирования политики кохезии с 2021 по 2027 гг. запланирована широкая поддержка в приобретении новых навыков, и создано Европейское пространство образования для развития сотрудничества между государствами-членами, чтобы еще больше повысить качество и включение национальных систем образования и обучения. Европейское пространство образования соответствует целям Next Generation EU - плану восстановления ЕС после Covid-19. Благодаря этому плану Союз должен выйти из кризиса и двигаться к современной и более устойчивой Европе, готовой к цифровому и зеленому переходу.