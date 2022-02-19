Сб, 19.02.2022
Гребаный Китай Ольга Фаткулина, российская конькобежка
Ольга Фаткулина, российская конькобежка

10 профессий, которые будут наиболее востребованы в 2030 году

ФОТО: Shutterstock

Восемь лет кажутся долгим сроком, но это не такое далекое будущее. Нынешним ученикам начальной школы через восемь лет придется задуматься о своей будущей профессии, и многие из них выберут профессию, которой пока даже не существует или которая еще не входит в классификацию профессий. На основе мировых тенденций эксперты Всемирного экономического форума составили список специальностей, которые могут быть наиболее востребованы в 2030 году.

1. Организатор работы из дома

До 2020 года дистанционную работу практиковали менее 5% компаний, и из-за пандемии миллионам компаний пришлось освоить принципы такой работы. Некоторые добились большего успеха, в то время как другие до сих пор не могут создать эффективную систему удаленной работы. Сокращение транспортных потоков, продиктованное изменением климата, сделает дистанционную работу нормой, и каждой компании понадобится специалист, который будет обеспечивать, чтобы все сотрудники могли продуктивно использовать цифровые инструменты, общаться и чувствовать себя частью команды. Без организатора удаленной работы успешный рабочий процесс будет таким же затрудненным, как без бухгалтера или штатного специалиста.

2. Консультант по здоровому образу жизни

Бесчисленное количество людей начинают год с обещания начать более правильно питаться, делать больше физических упражнений и изменить свой образ жизни к лучшему. Однако подавляющее большинство отказывается от данного себе обещания уже в первый месяц, потому что не может найти самомотивацию. В результате в мире становится все больше людей с избыточным весом и хроническими заболеваниями, которые он вызывает. Это создает благодатную почву для целеустремленных профессионалов, которые смогут мотивировать своих коллег придерживаться плана здорового образа жизни. Неважно, индивидуально или в группе. Главное не давать поддаваться искушению лени.

3. Дизайнер умного дома

Уже сегодня во многих домах есть робот-пылесос, стиральная машина с дистанционным управлением и тому подобные умные решения. С годами их будет становиться больше и появится спрос на специалистов, которые смогут соединить все оборудование в одну сеть и заставить их общаться друг с другом. Такие специалисты будут даже более востребованы, чем дизайнеры интерьеров.

4. Консультант по дополненной реальности

Два года назад тысячи людей научились пользоваться Zoom и другими инструментами видеосвязи. Однако впереди нас ждут новые вызовы, связанные с разнообразными виртуальными пространствами, инструментами проецирования голограмм и другими решениями дополненной реальности. Они будут использоваться для обучения, работы и развлечений, поэтому работать с ними придется практически всем. Соответственно, нужны будут люди, которые будут обучать использованию таких программ.

5. Архитектор рабочей среды

В постпандемическом мире многие вещи будут пересмотрены, в том числе рабочая среда. Больше внимания будет уделяться вопросам здоровья, что может привести к дистанцированию рабочих мест в помещении, установке прогулочных зон и другим улучшениям, которые повысят благосостояние работников. Комфортная среда будет очень важна для привлечения рабочей силы, поэтому борьба за лучших архитекторов рабочей среды обещает быть жесткой.

6. Аудитор алгоритмов

Дигитализация - неизбежная часть будущего, и мы все чаще передаем задачи компьютеризированным машинам, которые работают на основе заранее созданных алгоритмов. К сожалению, они не всегда обеспечивают эффективную деятельность. Поэтому потребуются специалисты, которые смогут проанализировать эти алгоритмы и предложить улучшения.

7. Детектив данных

Анализ данных - еще одна очень быстро развивающаяся область. Продуктовые магазины уже сейчас могут извлекать информацию о любимых продуктах каждого покупателя из карт лояльности клиентов, объемах их покупок и, соответственно, рекомендовать потенциально интересные новые продукты. Детективы данных в новом десятилетии будут иметь действительно широкое поле деятельности и практически неограниченные возможности получения прибыли, так как их услуги будут нужны многим.

8. Предсказатель киберкатастроф

Поскольку в следующем десятилетии человеческая жизнь будет организована в цифровом формате, кибербезопасность будет иметь гораздо большее значение, чем сегодня. В результате возникнет потребность в сотрудниках, способных не только предотвращать киберкатастрофы, но и своевременно их предвидеть. Опережающие действия защитят от проблем и убытков размером в миллиарды евро.

9. Архитектор по предотвращению наводнений

Одной из редких востребованных профессий в физическом мире будет архитектор по предотвращению наводнений. По мере усиления глобального потепления и таяния  ледников уровень воды в морях и реках будет повышаться, и потребуется укрепить берега. Как это когда-то сделали Нидерланды. Именно архитекторы по предотвращению наводнений создадут самые значимые инженерно-технические сооружения 21 века, спасая от затопления целые села и города.

10. Руководитель человеко-машинной команды

Управлять коллективом из большого количества человек непросто. Но насколько сложно возглавить команду, состоящую не только из людей, но и из роботов? Руководители человеко-машинной команды будут посредниками между людьми и роботами, обеспечивая их идеальное сотрудничество. Эти специально подготовленные профессионалы будут одинаково хорошо понимать человеческую психологию и принципы робототехники, чтобы сочетать лучшее из них в продуктивной работе.

Готовясь к требованиям будущего рынка труда, Европейский союз уже сейчас финансирует ряд онлайн-курсов обучения для людей всех возрастов. В период планирования политики кохезии с 2021 по 2027 гг. запланирована широкая поддержка в приобретении новых навыков, и создано Европейское пространство образования для развития сотрудничества между государствами-членами, чтобы еще больше повысить качество и включение национальных систем образования и обучения. Европейское пространство образования соответствует целям Next Generation EU - плану восстановления ЕС после Covid-19. Благодаря этому плану Союз должен выйти из кризиса и двигаться к современной и более устойчивой Европе, готовой к цифровому и зеленому переходу.

С помощью Европейского пространства образования должен быть разработан комплексный подход к действиям ЕС в области образования и обучения и для создания подлинного Европейского пространства обучения, которое принесет пользу всем участникам - тем, кто проходит программу обучения, тем, кто ее преподает, и учреждениям.


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