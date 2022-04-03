Песков: Собчак, Ургант и Тодоренко - не враги российского государства

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом, у которого может быть своя точка зрения. Но транслировать по Первому каналу он ее не может.

Песков подчеркнул, что не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну".