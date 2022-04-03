Вс, 3.04.2022
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Песков: Собчак, Ургант и Тодоренко - не враги российского государства

ФОТО: Кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телеканалу "Беларусь-24", в котором высказался о "спецоперации" в Украине и отношении к тем, кто уехал из России.

Журналистка канала "Беларусь-24" поинтересовалась у Дмитрия Пескова, что будет с Ксенией Собчак, Иваном Ургантом и Региной Тодоренко. Пресс-секретарь отметил, что эти люди - не враги государства. 

Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

"У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства, - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Пескова, "есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать". Именно такие и являются врагами, "и с ними мы будем бороться".

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом, у которого может быть своя точка зрения. Но транслировать по Первому каналу он ее не может. 

Песков подчеркнул, что не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну".

Про деятелей культуры, которые покинули Россию, Песков подчеркнул, что даже если они хотят вернуться и играть в государственном театре или кино, то это уже не является возможным. 

Дмитрий Песков признался, что установил себе VPN-сервис, так как это не запрещено. России, по его словам, пользуются западными соцсетями, "потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии".

Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" заметила, что белорусская коллега хочет "насадить" России режим как в Беларуси: "Очень хочется моим белорусским коллегам, я смотрю, насадить моей стране белорусский сценарий окончательно и бесповоротно".

Напомним, после начала военных действий российский войск на территории Украины многие россияне стали массово уезжать за границу. Много кто из звезд улетел, по их словам, "в отпуск" и планирует вернуться.

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