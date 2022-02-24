"Мы шокированы, нам больно, стыдно...": известные украинцы и русские - о войне в Украине

"У меня нет слов!!!!!!!!! Господи, помоги нам всем!!!!!" - написал актер Оскар Кучера.

"Это очень страшный день. Все катится в бездну. Гибнут люди. Плачут дети. Нет ничего, что может это оправдать", - пишет телеведущий Михаил Шац.

"Только Мирного Неба! Нет войне!" - призвала певица Кристина Орбакайте.

Телеведущая Ксения Собчак также не прошла мимо и высказалась о страшных событиях, которые происходят в Украине. "Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле - да. С нашими людьми - да.

Все мои прогнозы - к ебеням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет", - резко высказалась она.

"Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня.

Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остался в России сейчас - оптимисты. Пессимисты все давно уехали", - добавила Собчак.

"Сегодня моя страна начала войну с Украиной. Никогда в жизни мне не было так стыдно. Господи, прости нас, идиотов, за то, что мы все это допустили", - написал в своем Instagram российский журналист Николай Солодников.

Комик Александр Незлобин: "Какой стыд. Реально, я могу написать только гребаный пост? Как смотреть в глаза человеку теперь? Ребенку? Ебаный стыд. Держитесь. Много очень пугающих фейков. И будет еще больше. Безумию нет предела".

Российский музыкант Noize MС написал в социальных сетях: "Россия напала на Украину, и от того, что представитель РФ в ООН "запрещает" называть это войной, суть происходящего не меняется. "Жопа есть, а слова нет", как говорится".

"На свой первый митинг против действий путинского режима я пошел в 2011 году. На крайний - в 2021-м. Жаль, что все это не сыграло никакой роли и никак не помешало моей стране превратиться в ЭТО. Всему, что мы сейчас наблюдаем, нет никакого оправдания. Сюр и ад. Мы все проебали, дорогие россияне. На Марсе - классно", - добавил музыкант.

Украинский певец Иван Дорн обратился к россиянам: "Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит.

Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу.

Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста, скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина - независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!".

Украинская певица Анна Седокова в своем посте в Instagram написала: "Нет войне!".

Также в сторис она опубликовала фото своего сына с подписью: "Я не хочу его будить в таком мире".

Певица отменила премьеру песни, запланированную на пятницу.