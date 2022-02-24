Чт, 24.02.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки

"Мы шокированы, нам больно, стыдно...": известные украинцы и русские - о войне в Украине

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. В стране ввели военное положение. В социальных сетях стали появляться заявления известных российских и украинских артистов, которые выступают против военных действий в Украине.

В некоторых постах присутствует ненормативная лексика.

Российский певец Валерий Меладзе записал эмоциональное видео в Instagram, в котором призвал Россию прекратить военные действия: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам.

Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Люди должны уметь договариваться - для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".

Украинский телеведущий Андрей Бедняков также опубликовал эмоциональное обращение.

"Я хочу обратиться к своим друзьям, которые проживают в России. Пора вступить в игру, чтобы прекратить этот ужас и кошмар... Наша армия никогда не сложит оружие. Армия будет защищать свою территорию. Потому что это наша страна. Это наша земля", - сказал он.

Он также обратился к россиянам: "Я прошу вас не молчать. Если мы можем что-то делать, давайте это делать. Пускай будет мир. Все буде Україна".

"Мне стыдно, что я родился в этот день", - написал Александр Гудков, который отмечает свой день рождения 24 февраля. 

Российский музыкант Лёва Би-2, телеведущий Иван Ургант, актер Семен Слепаков, Александр Паль и многие другие звезды опубликовали в своем Instagram фото черного квадрата с подписью: "Нет войне".

Российская актриса Ирина Старшенбаум написала: "Как мы докатились до этого? Зачем тогда мы каждое 9 мая вспоминаем, сколько боли и потерь принесла нам война? Я не хочу в это верить. Мы не выбирали этого. Ничто не оправдает войну, и у меня нет таких слов, чтобы выразить всю боль и ужас этого утра. Украинцы, прошу простить меня за беспомощность. Мы желаем немедленного прекращения этих чудовищных действий".

Российский видеоблогер Татьяна Мингалимова опубликовала пост в поддержку Украины.

 

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава также эмоционально высказалась о войне: "Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно.. И поверьте… нам страшно не меньше.

Мы шокированы, нам больно, стыдно…".

Она также прокомментировала действия России на территории Украины:

"Мне дико страшно от СМИ и тех людей, кто говорит, что они рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это "защитой" и "освобождением"… Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?

Мне страшно от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас... Не спрашивают нас… Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика?".

Телеведущая также призвала людей распространять правдивую информацию в соцсетях.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" - написал российский артист Максим Галкин

Российская певица Манижа написала в Instagram: "Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь, куда идти, кому помочь. Сижу на краю кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов".

"Россия и Украина - это не просто две страны. Мы - родные. Любая война между нами - братоубийственная", - добавила она. 

"У меня нет слов!!!!!!!!! Господи, помоги нам всем!!!!!" - написал актер Оскар Кучера. 

"Это очень страшный день. Все катится в бездну. Гибнут люди. Плачут дети. Нет ничего, что может это оправдать", - пишет телеведущий Михаил Шац.

"Только Мирного Неба! Нет войне!" - призвала певица Кристина Орбакайте.

Телеведущая Ксения Собчак также не прошла мимо и высказалась о страшных событиях, которые происходят в Украине. "Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле - да. С нашими людьми - да.

Все мои прогнозы - к ебеням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет", - резко высказалась она. 

"Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня.

Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остался в России сейчас - оптимисты. Пессимисты все давно уехали", - добавила Собчак. 

"Сегодня моя страна начала войну с Украиной. Никогда в жизни мне не было так стыдно. Господи, прости нас, идиотов, за то, что мы все это допустили", - написал в своем Instagram российский журналист Николай Солодников

Комик Александр Незлобин: "Какой стыд. Реально, я могу написать только гребаный пост? Как смотреть в глаза человеку теперь? Ребенку? Ебаный стыд. Держитесь. Много очень пугающих фейков. И будет еще больше. Безумию нет предела".

Российский музыкант Noize MС написал в социальных сетях: "Россия напала на Украину, и от того, что представитель РФ в ООН "запрещает" называть это войной, суть происходящего не меняется. "Жопа есть, а слова нет", как говорится".

"На свой первый митинг против действий путинского режима я пошел в 2011 году. На крайний - в 2021-м. Жаль, что все это не сыграло никакой роли и никак не помешало моей стране превратиться в ЭТО. Всему, что мы сейчас наблюдаем, нет никакого оправдания. Сюр и ад. Мы все проебали, дорогие россияне. На Марсе - классно", - добавил музыкант.

Украинский певец Иван Дорн обратился к россиянам: "Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит.

Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу.

Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста, скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина - независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!".

Украинская певица Анна Седокова в своем посте в Instagram написала: "Нет войне!".

Также в сторис она опубликовала фото своего сына с подписью: "Я не хочу его будить в таком мире".

Певица отменила премьеру песни, запланированную на пятницу.

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин в пять утра объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Обращение транслировали по "России 24". Жители Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя, Николаева и Херсона сообщили о взрывах. В Киеве включили воздушную тревогу, небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение.


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