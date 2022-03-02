Что происходит с шоу "Вечерний Ургант"?

Не секрет, что шоу Ивана Урганта имеет высокие рейтинги. У проекта многомиллионная армия поклонников. 25 февраля программа не вышла в эфир.

Руководство канала сообщило, что приняло решение ограничить развлекательный проект.

Напомним, 24 февраля Россия начала "спецоперацию" в Донбассе и в Украине. Против военных действий в социальных сетях высказался ведущий Иван Ургант.

Спустя четыре дня Ксения Собчак со ссылкой на свои источники заверила, что популярная программа пропала из эфира не просто так. Якобы Первый канал убрал шоу из сетки вещания навсегда.

По одной из версий, причиной исключения программы из сетки вещание стало эмоциональное высказывание Ивана Урганта. Соведущий и соавтор передачи Александр Гудков высказался еще более эмоционально, резко осудив происходящее. Он написал, что ему стыдно, что он родился 24 февраля. Многочисленные telegram-каналы, пишут, что шоу могли убрать из-за политических противоречий. Ходят слухи, что Иван Ургант уволился сам, хотя в его профиле в Instagram до сих пор написано: "Я никогда не вру. Я работаю на Первом!".

По словам источника портала RUS TVNET Александр Гудков сейчас находится в Латвии.

Первый канал предположения о закрытии шоу опровергает.

"Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", - объяснили порталу Lenta.ru в пресс-службе телеканала.

25 февраля из сетки вещания пропали и другие развлекательные программы, кроме "Вечернего Урганта" - "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", КВН. Преимущественно остались в программе передач общественно-политические программы.

На YouTube в Латвии невозможно посмотреть Первый канал. Заблокирован также канал "Вечерний Ургант".