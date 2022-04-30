Пенсионеры: уже осенью грозит неплатежеспособность

Как сообщила председатель структурного подразделения ЛОСПЛ "Сейм пожилых людей" Барба Гиргенсоне, рост инфляции и связанный с ним рост цен, а также подорожание энергоносителей больше всего затрагивают пожилых людей.

ЛОСПЛ выражает удовлетворение, что и законодатель, и правительство сосредоточились на поиске решения этой проблемы, но в то же время ЛОСПЛ считает, что запланированные меры поддержки малообеспеченной части общества недостаточны.

Вопросы влияния инфляции на малообеспеченных членов общества, в том числе пенсионеров, обсуждались 27 апреля на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, на котором также присутствовала Гиргенсоне.

По ее словам, члены комиссии ознакомились с подготовленными Министерством благосостояния предложениями по поддержке населения для компенсации роста цен на энергоносители: ускоренной индексацией пенсий, единовременным пособием получателям маленьких пенсий в конце года, транспортным пособием для лиц с инвалидностью, реформой минимального дохода, проектом увеличения жилищного пособия, а также повышением минимальной заработной платы.

Гиргенсоне отмечает, что подготовленные министерством предложения могут быть действенными, но для реальной поддержки пожилых и малообеспеченных жителей Латвии необходимо реализовать их все.

Гиргенсоне напомнила, что, по данным Центрального статистического управления, в 2020 году более половины пенсионеров - 50,9% - уже находились в зоне риска бедности. Поскольку цены на продукты питания и энергию продолжают расти, их домохозяйства фактически станут неплатежеспособными.

По словам Гиргенсоне, продукты питания и коммунальные услуги являются товарами первой необходимости, которые невозможно заменить, но именно в этих сегментах цены росли быстрее всего. Между тем уровень доходов пожилых людей практически не увеличился, и даже те пенсионеры, которые более или менее умудрялись "сводить концы с концами" в прошлом году, все чаще вынуждены задумываться о том, на чем бы еще сэкономить.

"Теплое время года станет лишь короткой передышкой. В следующем отопительном сезоне очень большая часть пенсионеров просто не сможет оплатить счета за коммунальные услуги", - говорит Гиргенсоне.

Председатель "Сейма пожилых людей" указывает, что, по мнению ЛОСПЛ, важно решить вопрос о предоставлении государством софинансирования самоуправлениям в размере 50% на выплату жилищных пособий для малоимущих на более длительный период времени, а не только до конца этого года. Пенсионеры также предлагают пересмотреть ставку налога на добавленную стоимость в платежах за управление жильем и коммунальных платежах.

ЛОСПЛ приветствует инициативу Минблага по единовременной ежегодной выплате пенсионерам и предлагает сохранить ее независимо от других государственных приоритетов, поскольку это важная поддержка для любого домохозяйства пожилых людей перед лицом инфляции.