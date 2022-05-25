Ср, 25.05.2022
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  • Новый челлендж: люди надевают на голову вешалку и наблюдают необычный рефлекс

Видео ⟩ Новый челлендж: люди надевают на голову вешалку и наблюдают необычный рефлекс

В соцсетях - новый довольно простой и совершенно безопасный челлендж, рассказывает Zerkalo.io. 

В чем суть? 

Пользователи Сети надевают на голову обычную вешалку (гнущуюся и побольше размером), после чего голова рефлекторно поворачивается в сторону. Удержаться от этого эффекта можно, но трудно.

@hullsome Have YOU heard of the HAGNER REFLEX? Try it for yourself, this makes NO SENSE! Who can explain this to me? #Geocaching #HangerReflex #Hanger #CacheMeIfYouCan ♬ Jiggle Jiggle - Duke & Jones & Louis Theroux

Как рассказывает издание, "эффект вешалки" - не новое открытие. Похожие ролики можно найти в соцсетях еще с 2020 года, в начале пандемии, а сам эффект упоминался в 1991 году в статье журнала Lancet, посвященной методам лечения цервикальной дистонии. 

В 2015-м японские ученые провели исследование, в котором участвовали 120 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Эффект поворота головы наблюдался у 115 из них. В 85,4% случаев голова поворачивалась в ту сторону, которая испытывала наибольшее давление от вешалки.

"Не было никаких различий в реакции между полами. Частота возникновения рефлекса вешалки была удивительно высокой и, скорее всего, представляет собой распространенное явление у людей", - отметили исследователи.

Ученые полагают, что эффект имеет потенциал для лечения цервикальной дистонии - болезненного неврологического состояния, когда у человека из-за патологического напряжения мышц голова сама принимает неправильное положение, пишет Zerkalo.io. 

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