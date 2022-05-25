Видео ⟩ Новый челлендж: люди надевают на голову вешалку и наблюдают необычный рефлекс

В чем суть?

Пользователи Сети надевают на голову обычную вешалку (гнущуюся и побольше размером), после чего голова рефлекторно поворачивается в сторону. Удержаться от этого эффекта можно, но трудно.

I know a lot of people need to hear this



Don't take part in this "Hanger" Ritualhttps://t.co/R2N6ERHzrv — Ring Master Rattle (@RingMasterRa33) May 20, 2022

Today I learned about the hanger reflex and so should you! 1/8 pic.twitter.com/wv3ARfh4C7 — David Schoppik (@schoppik) May 18, 2022

The Hanger Reflex 👀

*yes this is how I’m spending my Friday night 😅* pic.twitter.com/vEXW6vHYhY — GOC (@GOC_Wrestling) May 21, 2022

Как рассказывает издание, "эффект вешалки" - не новое открытие. Похожие ролики можно найти в соцсетях еще с 2020 года, в начале пандемии, а сам эффект упоминался в 1991 году в статье журнала Lancet, посвященной методам лечения цервикальной дистонии.

В 2015-м японские ученые провели исследование, в котором участвовали 120 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Эффект поворота головы наблюдался у 115 из них. В 85,4% случаев голова поворачивалась в ту сторону, которая испытывала наибольшее давление от вешалки.

"Не было никаких различий в реакции между полами. Частота возникновения рефлекса вешалки была удивительно высокой и, скорее всего, представляет собой распространенное явление у людей", - отметили исследователи.

Ученые полагают, что эффект имеет потенциал для лечения цервикальной дистонии - болезненного неврологического состояния, когда у человека из-за патологического напряжения мышц голова сама принимает неправильное положение, пишет Zerkalo.io.