Государственный центр доноров призывает сдать кровь до Лиго
Государственный центр доноров крови (VADC) призывает до Лиго сдать кровь, чтобы в праздники врачи могли помочь всем пациентам, свидетельствует запись лечебного учреждения в Twitter.
Государственный центр доноров крови (VADC) призывает до Лиго сдать кровь, чтобы в праздники врачи могли помочь всем пациентам, свидетельствует запись лечебного учреждения в Twitter.
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‼️Mīļie donori, pirms Jāņiem ir STEIDZAMI jāatjauno asins krājumu, lai svētkos ārsti varētu palīdzēt visiem pacientiem.— AsinsDonori (@AsinsDonori) June 20, 2022
🩸Lūdzu atrod iespēju līdz trešdienai atnākt un noziedot. Kādam pacientam Tavas 30 minūtes būs dzīvības vai nāves jautājums! pic.twitter.com/lPlTArU1Cm
В настоящее время особенно необходимы группы крови O- и А +, но ждут доноров любых групп крови.
VADC отмечает, что пациенту, 30 минут донора, могут быть вопросом жизни и смерти, поэтому жителей приглашают сдавать кровь до среды.
Список донорских пунктов можно найти на сайте VADC.
Для сдачи крови необходимо иметь с собой действительный удостоверяющий личность документ или любое другое удостоверение личности, содержащее личный код, имя, фамилию и фото.