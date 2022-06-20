Пн, 20.06.2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Государственный центр доноров призывает сдать кровь до Лиго

Иллюстративное фото. ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Государственный центр доноров крови (VADC) призывает до Лиго сдать кровь, чтобы в праздники врачи могли помочь всем пациентам, свидетельствует запись лечебного учреждения в Twitter.

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В настоящее время особенно необходимы группы крови O- и А +, но ждут доноров любых групп крови.

VADC отмечает, что пациенту, 30 минут донора, могут быть вопросом жизни и смерти, поэтому жителей приглашают сдавать кровь до среды.

Список донорских пунктов можно найти на сайте VADC.

Для сдачи крови необходимо иметь с собой действительный удостоверяющий личность документ или любое другое удостоверение личности, содержащее личный код, имя, фамилию и фото.

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