Государственный центр доноров призывает сдать кровь до Лиго

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‼️Mīļie donori, pirms Jāņiem ir STEIDZAMI jāatjauno asins krājumu, lai svētkos ārsti varētu palīdzēt visiem pacientiem.

🩸Lūdzu atrod iespēju līdz trešdienai atnākt un noziedot. Kādam pacientam Tavas 30 minūtes būs dzīvības vai nāves jautājums! pic.twitter.com/lPlTArU1Cm — AsinsDonori (@AsinsDonori) June 20, 2022

В настоящее время особенно необходимы группы крови O- и А +, но ждут доноров любых групп крови.

VADC отмечает, что пациенту, 30 минут донора, могут быть вопросом жизни и смерти, поэтому жителей приглашают сдавать кровь до среды.

Список донорских пунктов можно найти на сайте VADC.