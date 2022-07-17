Работать не больше, а умнее. О том, почему сегодня 5 сотрудников заменяют 50 в СССР

Представитель компании Maxima Latvija Лаура Багата отметила, что новые технологии очень востребованы, и привела в пример кассы самообслуживания, которые оказались особенно полезны во время эпидемии Covid-19, ведь свели контакт между людьми к минимуму.

Кроме того, введение новых технологий, хотя и является дорогостоящим процессом, окупается достаточно быстро. Например, в разработку цифровой услуги "Сканируй сам!" было вложено 170 тыс. евро, но за год количество покупок с помощью приложения увеличилось более чем в два раза.

У Rimi есть схожая услуга, только для сканирования используется не приложение в телефоне, а сканер магазина. Но магазины Rimi предлагают и другие цифровые новинки для покупателей: кассы самообслуживания, расширение функционала мобильного приложения и другие услуги. При этом клиенты активно используют новинки. Так, количество пользователей, использующих мобильное приложение, по сравнению с 2019 годом увеличилось втрое.

При этом торговец топливом Neste пошел дальше и открыл сеть магазинов вообще без продавцов - Neste Easy Deli.

Магазин без продавцов ФОТО: Пресс-фото

И, по словам Лиене Перии, директора по цифровому развитию Rimi Baltic, подобные магазины - один из трендов на рынке, прямо сейчас материнская компания Rimi проводит эксперименты с полностью автоматизированными магазинами в Швеции, и если все пройдет удачно, возможно, будет принято решение о внедрении таких магазинов и в Балтии.

Экономист Губин говорит, что при введении роботов и автоматизации в среднем увеличивается и производительность, и доход: "В конечном счете зачем все это нужно - чтобы у фирмы была больше прибыль. Мы говорим о прибыли если не в краткосрочной, то по крайней мере в долгосрочной перспективе. Для прибыли только все и делается".

Многие важные инновации необходимы компаниям, но не видны клиентам. Например, Лаура Багата рассказывает, что Maxima внедрила искусственный интеллект, интегрированный в систему видеонаблюдения, контролирующую содержимое полок в магазине.

А работа логистического центра Maxima Latvija в целом построена на автоматизированном процессе - искусственный интеллект каждый день рассчитывает, сколько товара нужно конкретному магазину.

Директор по цифровому развитию Rimi Baltic Лиене Перия говорит, что компания создала приложение для сотрудников по проверке сроков годности товаров, которое позволяет проверять только те товары, срок годности которых подходит к концу, а не весь ассортимент. А еще начали внедрять новых роботов, которые автоматически выполняют легко повторяемые задачи, "чтобы сотрудники могли тратить свое время на более интересную и полезную работу".