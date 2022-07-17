Работать не больше, а умнее. О том, почему сегодня 5 сотрудников заменяют 50 в СССР

Анастасия Удалова, возглавившая несколько лет назад обанкротившийся Dzintars, сейчас стоит перед проблемой, от решения которой зависит выживание и успех легендарной латвийской косметической компании.
"Наша главная задача в течение следующих пары лет - полностью модернизировать производство", - говорит Удалова. Новые владельцы начали инновацию главного производственного цеха - заказали оборудование, которое необходимо в первую очередь, дорогущие станки, каждый из которых может стоить от 250 тыс. евро.
"Инновации" - для Dzintars сейчас ключевое слово. Как и другие успешные бизнесы Латвии, компания вынуждена постоянно меняться, чтобы оставаться эффективной и конкурировать в борьбе как за клиентов, так и за квалифицированных сотрудников - и на этом зарабатывать.
Для Dzintars переоборудование производства связано в первую очередь с энергоэффективностью. В этом году приоритет в инновациях отдан этой сфере из-за резкого роста цен на энергоносители. Удалова говорит, что раньше электричество не считалось большой затратной позицией и фабрика могла позволить работать на устаревшем оборудовании. "Теперь же, если мы посмотрим на прошлую зиму, то это становится одной из самых больших затратных позиций в бюджете. Поэтому переоборудование становится очень важной задачей", - сказала она.
При этом вопрос эффективности оборудования стоит настолько остро, что некоторые производства, по словам предпринимательницы, рассматривают очень нестандартные решения - например, вариант не работать декабрь и январь:
"Закрывать производство и платить зарплату, потому что это намного выгоднее, чем платить за газ, электричество в самые дорогостоящие месяцы.
Газ и электричество в эти месяцы настолько дорогие, что ты становишься неконкурентоспособным. И то, что ты произвел в сентябре, начинает отличаться по цене от того, что ты произвел в декабре в январе".
Эффективность производства и работников на протяжении всей истории человечества была связана с развитием науки. Например, в Средние века сотни монахов занимались переписыванием книг, но даже в случае самой добросовестной работы со временем накапливались ошибки, а кроме того, такая переписка занимала много времени. Все изменилось с изобретением книгопечатания, когда пару человек в типографии за месяц печатали больше книг, чем сотня монахов переписывала за год.
Бывали и обратные примеры - например, ГУЛАГ предназначался для массового использования низкоквалифицированного физического труда, что приводило к отторжению любого технического прогресса. Проще заставить копать траншею 200 заключенных, чем купить и использовать один экскаватор. Отголоском такой политики стала тотальная неэффективность экономики во времена Советского Союза. Страна полагалась не на развитие технологий, а на почти бесплатный труд людей.
Еще сорок лет назад по всему СССР создавали огромные заводы с тысячей рабочих мест, теперь такие же объемы производства могут обеспечить небольшие компании с гораздо меньшим количеством сотрудников. Отсутствие курса на инновации аукнулось в начале 90-х, когда после распада Советского Союза большое количество заводов стало закрываться, не выдерживая конкуренции с высокоэффективными западными компаниями. Сегодня Латвия встроена в систему глобальных экономических связей и местные компании вынуждены конкурировать не только между собой, но и с мировыми лидерами. И именно инновации позволяют сокращать издержки, производить качественный продукт и конкурировать на мировом рынке.
Экономист аналитического центра Certus Сергей Губин говорит, что повышение производительности необходимо любой компании, чтобы при тех же самых материалах, при тех же самых вводных произвести больше и, возможно, лучшего качества: "То есть компания становится более конкурентоспособной и появляется возможность, предложить лучшую цену или качество".
Инновации важны не только для экономии в производственных компаниях, но и, например, для улучшения сервиса в розничной торговле.
Лидеры рынка ритейла - компании Maxima и Rimi, например, уже несколько лет оборудуют свои сети кассами самообслуживания, где покупатели сканируют и оплачивают покупки самостоятельно.
Кроме того, сеть Maxima "обкатывает" систему электронных ценников - теперь работникам не надо часами вручную менять цены на товары, а изменения происходят нажатием одной клавиши. Еще один пример инноваций - это бесконтактная цифровая услуга "Сканируй сам!", которую предлагает Maxima. Она позволяет самостоятельно отсканировать товар с помощью мобильного приложения, а затем оплатить покупку на кассах самообслуживания или в специальной зоне оплаты, просто просканировав QR-код.
Представитель компании Maxima Latvija Лаура Багата отметила, что новые технологии очень востребованы, и привела в пример кассы самообслуживания, которые оказались особенно полезны во время эпидемии Covid-19, ведь свели контакт между людьми к минимуму.
Кроме того, введение новых технологий, хотя и является дорогостоящим процессом, окупается достаточно быстро. Например, в разработку цифровой услуги "Сканируй сам!" было вложено 170 тыс. евро, но за год количество покупок с помощью приложения увеличилось более чем в два раза.
У Rimi есть схожая услуга, только для сканирования используется не приложение в телефоне, а сканер магазина. Но магазины Rimi предлагают и другие цифровые новинки для покупателей: кассы самообслуживания, расширение функционала мобильного приложения и другие услуги. При этом клиенты активно используют новинки. Так, количество пользователей, использующих мобильное приложение, по сравнению с 2019 годом увеличилось втрое.
И, по словам Лиене Перии, директора по цифровому развитию Rimi Baltic, подобные магазины - один из трендов на рынке, прямо сейчас материнская компания Rimi проводит эксперименты с полностью автоматизированными магазинами в Швеции, и если все пройдет удачно, возможно, будет принято решение о внедрении таких магазинов и в Балтии.
Экономист Губин говорит, что при введении роботов и автоматизации в среднем увеличивается и производительность, и доход: "В конечном счете зачем все это нужно - чтобы у фирмы была больше прибыль. Мы говорим о прибыли если не в краткосрочной, то по крайней мере в долгосрочной перспективе. Для прибыли только все и делается".
Многие важные инновации необходимы компаниям, но не видны клиентам. Например, Лаура Багата рассказывает, что Maxima внедрила искусственный интеллект, интегрированный в систему видеонаблюдения, контролирующую содержимое полок в магазине.
А работа логистического центра Maxima Latvija в целом построена на автоматизированном процессе - искусственный интеллект каждый день рассчитывает, сколько товара нужно конкретному магазину.
Директор по цифровому развитию Rimi Baltic Лиене Перия говорит, что компания создала приложение для сотрудников по проверке сроков годности товаров, которое позволяет проверять только те товары, срок годности которых подходит к концу, а не весь ассортимент. А еще начали внедрять новых роботов, которые автоматически выполняют легко повторяемые задачи, "чтобы сотрудники могли тратить свое время на более интересную и полезную работу".
Лаура Багата отмечает, что латвийское общество открыто для новых решений: почти каждый пятый житель Латвии (19,3%) готов тестировать новые технологии, доступные в магазинах, и в ближайшие годы искусственный интеллект, автоматизация, роботизация и интернет будут играть важную роль в сфере ритейла. В то же время абсолютно ясно, что не все процессы можно полностью автоматизировать или заменить с помощью искусственного интеллекта.
Экономист Сергей Губин говорит, что введение новых технологий часто сопровождается страхом потери рабочих мест и замены человека роботами. Но поясняет, что в развитых странах (к которым он относит Латвию) скорее происходит перераспределение сотрудников и не происходит набор новых.
"Это не такой быстрый и кардинальный процесс, как говорили лет 10-20 назад, когда опасались, что "придет робот и произойдет кошмар [на рынке труда]", - поясняет он.
Лиене из Rimi Baltic добавляет, что инновации помогают компании уменьшить проблему нехватки рабочей силы на рынке труда.
Поскольку новые технологии позволяют сократить количество людей, вовлеченных в процессы, освобожденные сотрудники переводятся на другие должности, что позволяет развиваться. Так, в 2020 году у Rimi было 277 магазинов в странах Балтии, а в этом году количество магазинов достигло 292.
Анастасия Удалова из H.A.Brieger также признает, что количество сотрудников при введении инноваций сокращается, но людей не увольняют, а находят другое применение их талантам: "Моя задача как руководителя не сокращать рабочую силу, а находить другие применения, наращивать обороты и, таким образом, давать людям работу".
Сергей Губин отмечает, что еще один эффект от инноваций, которые позволяют не набирать новых сотрудников, в том, что оставшимся можно платить больше: "Соответственно, можно конкурировать за лучшую рабочую силу. Что приводит к еще большим благам для компании".
Удалова из H.A.Brieger говорит, что в ее компании так и происходит: "Как только ты можешь производить больше, ты зарабатываешь больше. И во всяком случае на нашем предприятии мы точно готовы делиться прибылью с сотрудниками. Поэтому здесь благосостояние компании точно повлияет на благосостояние сотрудников".
Она также добавляет, что люди намного важнее оборудования: "Важны не только новые эффективные станки, но и грамотный маркетинг, сильный бренд и люди".
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