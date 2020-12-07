Мечты еще 335 детей ждут своего исполнения в виртуальном домике Laima

За первые две недели работы благотворительный домик Laimа виртуально посетили более семи тысяч раз. В домике гостили президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой Левитой, Анна Розите, Санда Деюс и другие известные персоны. Желания 414 детей уже исполнились, 472 открытки находятся у благотворителей и будут реализованы в ближайшее время, а мечты еще 335 детей ждут поддержки.
Директор по связям Orkla Latvija Линета Микша заявила: "Мы от души благодарим всех, кто в этом году снова поддерживает и помогает осуществить детские мечты о рождественском чуде в благотворительном домике Laima. Мы надеемся, что этот месседж достигнет всех, кто уже участвует в проекте, а также всех, кто еще планирует и хочет порадовать тех, кто нуждается в нашей поддержке. Ежегодно на призыв благотворительного домика Laima откликаются не только отдельные благотворители, но и семьи, дружеские компании, рабочие коллективы, которые договариваются вместе делать добрые дела, готовя один из самых больших рождественских подарков, например, велосипед или компьютер. Осуществим вместе мечту о праздничном чуде!"
Как и в прежние годы, в этом году дети на нарисованных ими открытках рассказали о своих очень разных желаниях - это одежда, игрушки, одеяла и подушки, вещи, необходимые для школы, музыкальные инструменты и многое другое для качественного досуга и развития талантов. Кроме того, дети в этом году чаще, чем в другие годы, просят компьютеры, которые необходимы для удаленного обучения. Технологические устройства (компьютеры, мобильные телефоны), большой спортивный инвентарь и музыкальные инструменты не должны быть полностью новыми, но должны быть в отличном рабочем состоянии.
Как сообщалось ранее, 20 ноября 2020 года виртуально распахнул свои двери благотворительный домик Laima, призывая доставить радость и сотворить рождественское чудо более чем 1200 детям из семей с разным социальным статусом из 11 городов и краев Латвии.
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, первые открытки, сделанные детьми, из виртуального домика Laima взяли президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой Левитой.
Каждый, кто хочет поддержать акцию, может посетить благотворительный домик Laima виртуально с 20 ноября до 20 декабря на сайте проекта: www.laimasnamins.lv. В виртуальном домике можно ознакомиться со всеми присланными детьми открытками и желаниями, а также удобно выбрать те, что тронули душу больше всего, и исполнить их. Когда открытка выбрана и подготовлен подарок, приглашаем заполнить форму доставки на сайте проекта www.laimasnamins.lv. Все подарки можно будет удобно переслать через ближайшие посылочные автоматы DPD Paku Bode или Paku Skapis. (в одном из 222 пунктов Pick up по всей Латвии), а подарки большого размере бесплатно передать курьеру DPD.