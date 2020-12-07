Мечты еще 335 детей ждут своего исполнения в виртуальном домике Laima

Директор по связям Orkla Latvija Линета Микша заявила: "Мы от души благодарим всех, кто в этом году снова поддерживает и помогает осуществить детские мечты о рождественском чуде в благотворительном домике Laima. Мы надеемся, что этот месседж достигнет всех, кто уже участвует в проекте, а также всех, кто еще планирует и хочет порадовать тех, кто нуждается в нашей поддержке. Ежегодно на призыв благотворительного домика Laima откликаются не только отдельные благотворители, но и семьи, дружеские компании, рабочие коллективы, которые договариваются вместе делать добрые дела, готовя один из самых больших рождественских подарков, например, велосипед или компьютер. Осуществим вместе мечту о праздничном чуде!"

Как и в прежние годы, в этом году дети на нарисованных ими открытках рассказали о своих очень разных желаниях - это одежда, игрушки, одеяла и подушки, вещи, необходимые для школы, музыкальные инструменты и многое другое для качественного досуга и развития талантов. Кроме того, дети в этом году чаще, чем в другие годы, просят компьютеры, которые необходимы для удаленного обучения. Технологические устройства (компьютеры, мобильные телефоны), большой спортивный инвентарь и музыкальные инструменты не должны быть полностью новыми, но должны быть в отличном рабочем состоянии.

Как сообщалось ранее, 20 ноября 2020 года виртуально распахнул свои двери благотворительный домик Laima, призывая доставить радость и сотворить рождественское чудо более чем 1200 детям из семей с разным социальным статусом из 11 городов и краев Латвии.

Продолжая традицию, начатую в прошлом году, первые открытки, сделанные детьми, из виртуального домика Laima взяли президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой Левитой.