Dr.Klauns отметит 10-летие бесплатным концертом

Также в рамках благотворительной кампании пройдут мини-концерты групп Baritoni (15 июля) и Kato, а в августе состоится "Звездный футбол" с представителями латвийской эстрады, которые сразятся в матче, где каждый забитый гол будет превращаться в пожертвования. Кроме того, на территории Akropole Alfa работает интерактивная выставка Ar vienu klaunu nepietiek.

Поддержать работу докторов-клоунов с детьми может любой желающий, оформив пожертвование на странице drklauns.lv, приобретая мороженое TIO.

Dr.Klauns – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; ее представители – 35 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация Dr.Klauns в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего латвийского предприятия по переработке молока Food Union.