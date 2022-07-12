Вт, 12.07.2022
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Денис Чужой, комик

Dr.Klauns отметит 10-летие бесплатным концертом

ФОТО: Dr.Klauns publicitātes foto

Латвийский певец Микс Дукурс выступит в поддержку докторов-клоунов. Услышать популярного исполнителя сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра Akropole Alfa во вторник, 12 июня, в 18:30. Музыкальное мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею благотворительной организации Dr.Klauns.

Также в рамках благотворительной кампании пройдут мини-концерты групп Baritoni (15 июля) и Kato, а в августе состоится "Звездный футбол" с представителями латвийской эстрады, которые сразятся в матче, где каждый забитый гол будет превращаться в пожертвования. Кроме того, на территории Akropole Alfa работает интерактивная выставка Ar vienu klaunu nepietiek.

Поддержать работу докторов-клоунов с детьми может любой желающий, оформив пожертвование на странице drklauns.lv, приобретая мороженое TIO.

Dr.Klauns – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; ее представители – 35 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация Dr.Klauns в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего латвийского предприятия по переработке молока Food Union.

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