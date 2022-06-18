В Латвии создано мороженое "Слава Україні". Для украинцев оно будет бесплатным

В мороженом символически использовано сочетание желтого и синего цветов, а в основе рецептуры - натуральные ингредиенты, создающие неповторимое сочетание вкусов - бузина, васильки (синий цвет) и нежный шафран (желтый цвет).

Лакомству дали название "Слава Україні" – лозунг суверенитета и противостояния Украины.

"Это мороженое - дань мужеству и свободолюбию украинского народа, но что еще более важно - это напоминание всем в Латвии о том, что в Украине по-прежнему идет страшная война, поэтому мы должны продолжать помогать ее народу. Тем более после того, как первая волна поддержки схлынула, - сообщила генеральный директор Food Union в Латвии Ирена Холодная. Разработка мороженого, посвященного Украине, стала эмоционально значимым событием для нашей команды. Это позволило всем участникам процесса разработки почувствовать свою сопричастность и поддержать украинцев через то, что мы умеем лучше всего - разрабатывать и производить вкусные и качественные продукты. Нам также пригодился наш опыт 2018 года, когда мы создали мороженое в цветах национальных флагов в честь столетий Латвии, Эстонии и Литвы", - добавляет Ирена Холодная.

Продукт, посвященный Украине, впервые был представлен публике в субботу, 18 июня, в общественном центре для жителей Украины Common Ground, где и состоялся праздник сине-желтого мороженого. На празднике маленькие и взрослые любители холодного лакомства могли не только продегустировать мороженое "Слава Україні", но и попробовать другие популярные и вкусные десерты производства Food Union, встретиться с докторами-Клоунами, поиграть в футбол и запустить с добрыми мыслями большие мыльные пузыри.

Сине-желтое мороженое будет бесплатно раздаваться украинцам в Рижском центре поддержки жителей Украины (Kaļķu iela 1), в вышеупомянутом общественном центре Common Ground (Andrejostas iela 27), а также в летних точках продажи мороженого Ekselence в Риге и Юрмале по предъявлении украинских документов, удостоверяющих личность.

Мороженое "Слава Україні" с 18 июня можно будет купить в интернет-магазине Food Union - Pienaveikals.lv и в уличных торговых точках Ekselence в Риге и Юрмале. 1 евро с каждого проданного мороженого будeт пожертвован украинской организации по защите детей "Голоси дітей" (при поддержке Ziedot.lv).

Ранее сообщалось, что с 9 марта этого года Food Union постоянно поставляет в Рижский центр поддержки жителей Украины свежие молочные продукты - сметану, сливочное масло Rasa, молоко и сыры Limbažu piens, сыры Dzintars, йогурты Lakto, творожные сырки и десерты Kārums, молочные напитки Rasēns.

По информации руководителя Рижского центра поддержки жителей Украины Петериса Грубе, эти поставки обеспечивают питанием более 700 человек в день.

Также компанией Food Union в Украину было направлено несколько фур сухого молока и молочных напитков для поддержки армии, больниц и подразделений национальной обороны. Кроме того, все запасы крем-сыра Rasa, который хранился на украинских складах для торговли, с началом войны безвозмездно переданы на нужды местного населения.