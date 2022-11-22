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Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины, рэпер ответил

rus.tvnet.lv
Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины, рэпер ответил
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Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Скриншот с www.instagram.com/buzova86/

Известная российская певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что  Моргенштерн предатель Родины, поэтому она больше не слушает его песни.

"Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину", - четко сказала Бузова.

Такое заявление звезда сделала во время общения со своими поклонниками. 

В ответ на эти слова, фанаты радостно зааплодировали и всячески поддержали слова своего кумира.

Ответ Моргенштерна не заставил себя долго ждать. В своем Instagrtam он опубликовал ответ, в котором удивился лицемерию Бузовой. По его словам, они недавно виделись в  аэропорту даже обнялись.

"Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались…", - написал артист.

Певец поинтересовался у телеведущей, когда он успел стать предателем, если со времени их последней встречи прошло всего пару месяцев.

"Как я за пару месяцев предателем-то стал?", - удивляется Моргенштерн.

Ответ Моргенштерна на слова Бузовой
Ответ Моргенштерна на слова Бузовой Фото: Скриншот с instagram.com/morgen_shtern

В свою очередь фанаты рэпера предложили сочинить на Бузову дисс (песня, основной целью которой является словесная атака и оскорбление кого-то другого).

Напомним, что Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года. Позже Минюст РФ внес его в список "иноагентов". В одном из интервью Моргенштерн обвинил Собчак в том, что он не может вернуться в Россию. "Собчак - фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну", - сказал он.

Кроме того, за это время, скандальный российский рэпер выпустил видеоклип на свою новую песню "Ееее", в который вошли кадры из его выступления в Риге, на концертной площадке Wondersala.

Зрители с восторгом и криками встретили Моргенштерна, который был удивлен количеством собравшихся людей: "У меня так долго не было концертов, а сегодня здесь все население города, да?".

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