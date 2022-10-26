Скандальный российский рэпер Моргенштерн выпустил видеоклип на свою новую песню "Ееее", в который вошли кадры из его выступления в Риге, на концертной площадке Wondersala.
Видео ⟩ 🎥Кадры из Риги в новом клипе Моргенштерна
24 сентября этого года на Андрейсале выступил скандальный российский рэпер Моргенштерн. Во время концерта он пообещал, что в новом клипе будут кадры с его выступления в Риге.
Моргенштерн свое слово сдержал, и на видео действительно показаны фрагменты рижского концерта.
Видео: Моргенштерн - "Ееее"
Концерт артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, и наконец рижане дождались выступления рэпера.
Еще до начала концерта у входа на площадку начали образовываться большие очереди. Создалось впечатление, что на концерт приехала вся Рига.
Зрители с восторгом и криками встретили Моргенштерна, который был удивлен количеством собравшихся людей: "У меня так долго не было концертов, а сегодня здесь все население города, да?".
Как это было:
Галерея: Моргенштерн в Риге
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