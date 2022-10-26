Видео ⟩ 🎥Кадры из Риги в новом клипе Моргенштерна

24 сентября этого года на Андрейсале выступил скандальный российский рэпер Моргенштерн. Во время концерта он пообещал, что в новом клипе будут кадры с его выступления в Риге.

Моргенштерн свое слово сдержал, и на видео действительно показаны фрагменты рижского концерта.

Видео: Моргенштерн - "Ееее"

Концерт артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, и наконец рижане дождались выступления рэпера.

Еще до начала концерта у входа на площадку начали образовываться большие очереди. Создалось впечатление, что на концерт приехала вся Рига.

Зрители с восторгом и криками встретили Моргенштерна, который был удивлен количеством собравшихся людей: "У меня так долго не было концертов, а сегодня здесь все население города, да?".

Как это было:

Галерея: Моргенштерн в Риге