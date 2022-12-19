Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о новой военной помощи Украине во время своего визита в Ригу в понедельник.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Риге анонсирует новую военную помощь Украине
Сунак приедет в Ригу на встречу с лидерами Дании, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии. Встреча пройдет в рамках совещания глав государств и правительств Объединенных сил реагирования. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече по видеосвязи.
Сунак призовет глав государств помогать Украине в 2023 году столько же, сколько в этом году или даже больше, сообщили в офисе Сунака.
Он также объявит, что Великобритания поставит "сотни тысяч артиллерийских снарядов в Украину в следующем году в рамках контракта на 250 миллионов фунтов стерлингов, что обеспечит стабильный поток важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".
В заявлении говорится, что Великобритания была лидером в оказании оборонной помощи Украине, включая отправку систем запуска ракет и ПВО.
"Мы также поставили более 100 тысяч единиц боеприпасов с февраля, и эти поставки напрямую связаны с успешными операциями по освобождению территории Украины", - говорится в сообщении.
Сунак посетил Киев в прошлом месяце и заверил в поддержке Украины в ее войне с Россией.
В заявлении говорится, что Великобритания и ее европейские союзники договорились ответить на вторжение России в Украину и полны решимости восстановить мир в Европе.
На встрече глав государств и правительств Объединенных сил реагирования будут обсуждаться потребности Украины в обороне и сотрудничество между странами.
"Но для достижения мира мы должны отразить агрессию, и размещение наших сил в регионе необходимо для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", - говорится в заявлении офиса Сунака.
После визита в Ригу Сунак отправится в Эстонию, где встретится с военнослужащими НАТО и Великобритании и подпишет соглашение о партнерстве в сфере технологий с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Кариньш встретится с главами правительств Швеции, Великобритании, Норвегии и Исландии
Сегодня в Кабинете министров премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится с премьер-министрами Швеции, Великобритании, Норвегии и Исландии.
Кариньш обсудит с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном двусторонние отношения двух стран и возможности их расширения в энергетике, военной промышленности и других отраслях экономики, сообщила представитель Государственной канцелярии Инета Магоне.
Политики также обсудят вступление Швеции в НАТО, которое открывает ряд новых возможностей для сотрудничества в сфере политики безопасности, указала Магоне. По ее словам, с учетом того, что обе страны являются решительными сторонниками Украины, планируется обсудить, как продолжить оказывать ей поддержку.
Так как Швеция с 1 января примет председательство в Совете Европейского союза (ЕС), будут обсуждаться и текущие вопросы ЕС.
Также запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир и премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере. Они пройдут в рамках третьей встречи глав государств и правительств Совместных сил реагирования.
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