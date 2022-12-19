Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Риге анонсирует новую военную помощь Украине

В заявлении говорится, что Великобритания и ее европейские союзники договорились ответить на вторжение России в Украину и полны решимости восстановить мир в Европе.

На встрече глав государств и правительств Объединенных сил реагирования будут обсуждаться потребности Украины в обороне и сотрудничество между странами.

"Но для достижения мира мы должны отразить агрессию, и размещение наших сил в регионе необходимо для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", - говорится в заявлении офиса Сунака.

После визита в Ригу Сунак отправится в Эстонию, где встретится с военнослужащими НАТО и Великобритании и подпишет соглашение о партнерстве в сфере технологий с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Кариньш встретится с главами правительств Швеции, Великобритании, Норвегии и Исландии

Сегодня в Кабинете министров премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится с премьер-министрами Швеции, Великобритании, Норвегии и Исландии.

Кариньш обсудит с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном двусторонние отношения двух стран и возможности их расширения в энергетике, военной промышленности и других отраслях экономики, сообщила представитель Государственной канцелярии Инета Магоне.

Политики также обсудят вступление Швеции в НАТО, которое открывает ряд новых возможностей для сотрудничества в сфере политики безопасности, указала Магоне. По ее словам, с учетом того, что обе страны являются решительными сторонниками Украины, планируется обсудить, как продолжить оказывать ей поддержку.

Так как Швеция с 1 января примет председательство в Совете Европейского союза (ЕС), будут обсуждаться и текущие вопросы ЕС.

Также запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир и премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере. Они пройдут в рамках третьей встречи глав государств и правительств Совместных сил реагирования.